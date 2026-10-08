اعتداء عنصري على سائق حافلة من أم الفحم خلال عمله في الخضيرة

تعرض سائق الحافلة عبد محاجنة، من أم الفحم، مساء أمس الأربعاء، لاعتداء بالضرب أثناء عمله في مدينة الخضيرة، بعد أن ألقى شخص جسمًا باتجاه الحافلة، قبل أن يهاجمه لدى نزوله لتفقدها.

تعرّض سائق الحافلة عبد محاجنة، من أم الفحم، لاعتداء بالضرب خلال عمله على خط عمومي في مدينة الخضيرة، مساء أمس الأربعاء، ما أسفر عن إصابته بجروح طفيفة ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقال محاجنة لـ"عرب 48" إن الاعتداء وقع بعد أن ألقى شخص جسمًا باتجاه الحافلة، وعندما نزل لتفقد الأضرار، هاجمه المشتبه به بشكل مفاجئ وضربه بواسطة كيس أسود، ما أدى إلى إصابته في وجهه وسقوطه أرضًا.

وأضاف أن المعتدي وجه خلال الهجوم شتائم وعبارات نابية وعنصرية طالت عائلته والمجتمع العربي، مشيرًا إلى أن عددًا من الركاب كانوا داخل الحافلة وشاهدوا ما جرى، قبل أن يبادروا إلى استدعاء الشرطة والإسعاف.

وأوضح محاجنة أنه يعمل سائقًا في منطقة الخضيرة منذ نحو أربع سنوات، وأنها المرة الثانية التي يتعرض فيها لاعتداء خلال عمله، لكنه قرر هذه المرة تقديم شكوى رسمية في شرطة الخضيرة، معتبرًا أن الصمت عن هذه الاعتداءات يشجع على تكرارها.

وطالب محاجنة شركات النقل والجهات المسؤولة بتوفير حماية أكبر للسائقين، إلى جانب اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة تصاعد الاعتداءات عليهم، داعيًا إلى تنظيم خطوات احتجاجية من قبل السائقين.

وقال إن الاعتداء، برأيه، يأتي في ظل ما وصفه بأجواء التحريض المتواصلة ضد المجتمع العربي، مضيفًا أنه لا يتوقع اتخاذ إجراءات جدية بحق المعتدي رغم تقديم الشكوى.

وحتى نشر الخبر، لم تتضح تفاصيل بشأن توقيف المشتبه به أو الإجراءات التي اتخذتها الشرطة في أعقاب الشكوى.