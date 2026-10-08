تصريح مدعٍ ضد مشتبه به بجريمة قتل في يافا

قدّمت النيابة العامة تصريح مدعٍ ضد شاب (22 عامًا) من سكان يافا، للاشتباه بضلوعه في جريمة قتل وقعت في المدينة يوم 30 آب/أغسطس الماضي، وأسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة.

قدّمت النيابة العامة تصريح مدعٍ ضد شاب (22 عامًا) من سكان يافا، بشبهة الضلوع في جريمة قتل الشاب محمد رأفت أحمد قطوان، والتي وقعت في المدينة نهاية آب/أغسطس الماضي، فيما يُتوقع أن تُقدّم بحقه لائحة اتهام خلال الأيام المقبلة، إلى جانب طلب تمديد اعتقاله حتى انتهاء الإجراءات القضائية، بحسب ما أعلنت الشرطة الإسرائيلية.

ومددت محكمة الصلح في تل أبيب اعتقال المشتبه به، فيما قالت الشرطة إن النيابة العامة تعتزم تقديم لائحة اتهام بحقه خلال الأيام المقبلة.

وتعود القضية إلى 30 آب/أغسطس الماضي، حين أُبلغت الشرطة عن إطلاق نار في شارع "لايف بن سارة" في يافا، حيث عثرت قوات الشرطة التي وصلت إلى المكان على رجلين مصابين بأعيرة نارية، أحدهما بحالة حرجة والآخر بجروح خطيرة.

ونُقل المصابان إلى المستشفى لتلقي العلاج، قبل أن يُعلن عن وفاة أحدهما، وهو من سكان يافا، في مستشفى "وولفسون".

وبحسب ادعاء الشرطة، فإن مطلق النار كان يستقل دراجة نارية من طراز "سورون"، وترصّد للرجلين أثناء وجودهما داخل سيارة في موقف جانبي، ثم أطلق النار باتجاههما وفرّ من المكان.

وتولت الوحدة المركزية في لواء تل أبيب التحقيق في القضية، وقالت الشرطة إن التحقيق شمل استخدام وسائل مختلفة وجمع أدلة أدت إلى تحديد هوية المشتبه به.

وفي 2 أيلول/سبتمبر، اعتُقل المشتبه به خلال ساعات المساء، وخلال تفتيش في منطقة سكنه عثرت الشرطة، وفق بيانها، على مسدس من طراز "زيغ زاور" مع مخزن وذخيرة.

وأفادت الشرطة بأن المشتبه به خضع للتحقيق في الوحدة المركزية، وأن المحققين جمعوا أدلة ضده للاشتباه بضلوعه في جريمة القتل.