هدم مبنى في دبورية

هدمت جرافات وآليات السلطات الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، مبنى في قرية دبورية، بحماية قوات من الشرطة والوحدات الخاصة، وسط انتشار أمني في المكان.

من مكان الهدم في دبورية، صباح اليوم (تصوير أحمد عزايزة)

هدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، مبنى في قرية دبورية، بحماية قوات من الشرطة والوحدات الخاصة التابعة لها.

ووصلت الآليات إلى المكان برفقة قوات كبيرة من الشرطة، قبل أن تباشر بأعمال الهدم، وسط تواجد أمني مكثف في المنطقة.

والمبنى المستهدف تعود ملكيته إلى أحد سكان البلدة، وكان يستخدم متجرا، وفقا لمصادر محلية.

وتأتي عملية الهدم في دبورية في ظل تصاعد أوامر هدم المنازل في البلدات العربية، بحجة البناء دون ترخيص، في وقت تشير تقارير إلى أن أزمة السكن والقيود المفروضة على التخطيط والبناء تجعل الحصول على تراخيص أمرًا بالغ الصعوبة في العديد من البلدات العربية.

وشهدت البلدات العربية خلال العام الحالي عمليات هدم متكررة، فيما اضطرت عائلات إلى هدم منازلها ذاتيًا تفاديًا لغرامات مالية باهظة وتكاليف الهدم التي تفرضها السلطات.