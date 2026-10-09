اعتقال أكثر من 40 شخصًا خلال حملة للشرطة الإسرائيلية في منطقة الناصرة

أعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقال أكثر من 40 شخصًا، بينهم قاصرون دون سن 12 عامًا، خلال حملة استهدفت "متسولين" في مفترقات الطرق ومناطق مفتوحة ومبانٍ في الناصرة ومحيطها. وقالت إن عددًا من البالغين أُحيلوا إلى المحكمة لطلب تمديد اعتقالهم.

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، اعتقال أكثر من 40 شخصًا، بينهم قاصرون "دون سن المسؤولية الجنائية"، خلال حملة نفذتها شرطة المنطقة الشمالية و"حرس الحدود"، خلال اليومين الماضيين، استهدفت "متسولين" في مفترقات طرق ومناطق مفتوحة ومبانٍ في منطقة الناصرة ومحيطها، وفقا للشرطة.

وذكرت الشرطة، في بيان، أن "القوات داهمت عددًا من المباني وأماكن الاختباء في مناطق مفتوحة ومفترقات مركزية"، مشيرة إلى أن "المعتقلين يُشتبه في إقامتهم في البلاد بصورة غير قانونية".

وأضافت أن "عددًا من القاصرين الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا كانوا بين المعتقلين، وأنه جرى نقلهم إلى مناطق السلطة الفلسطينية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، فيما أُوقف عدد من البالغين، ومُثلوا أمام المحكمة بناءً على طلب الشرطة تمديد اعتقالهم".

وبررت الشرطة حملتها بالقول إن وجود هؤلاء الأشخاص في المفترقات يتسبب، بحسب ادعائها، في عرقلة حركة السير والإخلال بالنظام العام، فضلًا عن تعريضهم ومستخدمي الطرق للخطر.

ولم يتضمن البيان تفاصيل بشأن هويات المعتقلين أو ظروف وجودهم في المنطقة.