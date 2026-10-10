مقتل الشاب موسى يوسف الجبور بإطلاق نار ودهس في رهط

كان الجبور قد نُقل لتلقي العلاج الطبي، لكن الطاقم الطبي أعلن وفاته متأثرًا بجروحه. وقالت الشرطة إن الشبهات الأولية تشير إلى أن خلفية الجريمة جنائية، ويُشتبه بأنها وقعت على خلفية نزاع بين عائلات.

قُتل الشاب موسى يوسف الجبور (26 عامًا)، اليوم السبت، في مدينة رهط بالنقب، بعد تعرّضه لإطلاق نار داخل منزله. ووفق المعلومات الواردة، أخرجه مسلح إلى الشارع وواصل إطلاق النار عليه، قبل أن يدهسه.

وأفادت الشرطة بأنها فتحت تحقيقًا في ملابسات الجريمة، عقب تلقي بلاغ عن إطلاق نار في المدينة. ووصل أفراد محطة رهط إلى المكان، وشرعوا في جمع الأدلة والقرائن من مسرح الجريمة، إلى جانب تنفيذ عمليات تمشيط واسعة بحثًا عن المشتبه بهم.

وكان الجبور قد نُقل لتلقي العلاج الطبي، لكن الطاقم الطبي أعلن وفاته متأثرًا بجروحه. وقالت الشرطة إن الشبهات الأولية تشير إلى أن خلفية الجريمة جنائية، ويُشتبه بأنها وقعت على خلفية نزاع بين عائلات.

وجاءت الجريمة بعد 14 يومًا من الهدوء في المجتمع العربي، وسط استمرار حوادث العنف وإطلاق النار في منطقة النقب.

165 قتيلًا وقتيلة في المجتمع العربي منذ مطلع العام

وبهذه الجريمة، ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري إلى 165 قتيلًا وقتيلة، في ظل استمرار تفشي الجريمة المنظمة وتصاعد حالة انعدام الأمن.

وتشير المعطيات إلى أن إطلاق النار استُخدم في غالبية جرائم القتل، وسط انتقادات متواصلة للشرطة والحكومة الإسرائيلية بسبب إخفاقهما في الحد من الجريمة ومحاسبة المسؤولين عنها.

وتأتي الحصيلة المتصاعدة في ظل استمرار جرائم العنف في البلدات العربية، وسط مخاوف متزايدة في المجتمع العربي وغياب مؤشرات على تراجعها.