عكا: شاب بحالة خطيرة جراء إصابته من محرك قارب في الميناء

أصيب شاب من محرك قارب في ميناء عكا ووصفت حالته بالخطيرة، نقل على إثرها إلى المستشفى وهو بحالة خطيرة بعد تقديم العلاجات الأولية المنقذة للحياة.

تعرض شاب، في الثلاثينيات من عمره، لإصابة من قارب في ميناء مدينة عكا، ووصفت حالته بالخطيرة، مساء السبت.

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ونقل الشاب إلى طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" في المكان، الذي قدم له العلاجات الأولية، بعدما أصيب في أطراف جسده.

ونقل الشاب المصاب، على وجه السرعة، إلى المركز الطبي للجليل في نهريا لاستكمال العلاج.

وقالت المضمدة ميرا بقاعي، إن "الشاب نقل إلينا بوعي كامل وعانى من إصابات خطيرة في الأطراف السفلية لجسده بعد إصابته من محرك قارب، وقد قام أشخاص تواجدوا بالمكان بنقله إلى الشاطئ".

وأضافت "قدمنا له العلاجات الأولية المنقذة للحياة ثم نقلناه بسيارة العلاج المكثف إلى المستشفى وهو بحالة خطيرة".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات وظروف الحادث.