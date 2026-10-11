إصابة 5 أشخاص بحادث انقلاب سيارة قرب عيلبون أحدهم بحالة خطيرة

أُصيب خمسة أشخاص، بينهم شاب بحالة خطيرة، وثلاثة بحالة متوسطة، فجر اليوم، إثر انقلاب سيارة على شارع 806 بالقرب من عيلبون. وقدّمت طواقم الإسعاف العلاج الأولي للمصابين، ونقلتهم إلى المستشفيات لاستكمال العلاج.

من مكان الحادث، فجر اليوم (تصوير "نجمة داود الحمراء")

أُصيب خمسة أشخاص، فجر اليوم الأحد، جراء انقلاب سيارة على شارع 806 بالقرب من بلدة عيلبون، بينهم مصاب بحالة خطيرة وثلاثة بحالة متوسطة، فيما وُصفت إصابة الخامس بالطفيفة.

وأفادت طواقم الإسعاف التابعة لخدمة "نجمة داود الحمراء" بأن بلاغًا حول الحادث وصل إلى مركز الطوارئ عند الساعة 01:59، لتباشر الطواقم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في المكان، قبل نقلهم إلى المستشفيات لاستكمال العلاج.

وذكرت الطواقم أن المصاب بحالة خطيرة هو رجل يبلغ من العمر 25 عامًا، ويعاني من إصابات في الصدر والبطن، فيما أُصيب رجل آخر يبلغ 25 عامًا بجروح في الظهر والرقبة، ورجل يبلغ 27 عامًا بإصابة في الرأس، وكلاهما بحالة متوسطة.

ونُقل مصابان إلى المركز الطبي للشمال (بوريا)، فيما أُحيل مصابان آخران إلى مستشفى (زيف)، دون أن يوضح البيان وجهة نقل المصاب الخامس.

وقال المسعفون أوهاد بورات ورامي بطرس وخالد زعبي إن الحادث وقع في مشهد صعب، إذ انقلبت السيارة إلى جانب الطريق، مشيرين إلى أنهم قدموا العلاج الأولي لخمسة مصابين، ثم نقلوهم بواسطة سيارات الإسعاف ووحدات العلاج المكثف إلى المستشفيات، وهم بوعي كامل وفي حالة مستقرة عند نقلهم.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.