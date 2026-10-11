مصرع امرأة في حريق بمنزل في مسعدة بالجولان

لقيت امرأة نحو 60 عامًا مصرعها، صباح اليوم الأحد، إثر حريق اندلع داخل منزل في قرية مسعدة شمالي الجولان. وأخرجتها طواقم الإطفاء من المنزل بحالة حرجة، وأجرت لها عمليات إنعاش، لكن الطواقم الطبية أعلنت وفاتها.

لقيت امرأة تبلغ نحو 60 عامًا مصرعها، اليوم الأحد، إثر اندلاع حريق داخل منزل في قرية مسعدة شمالي هضبة الجولان، وفق ما أفادت طواقم الإطفاء والإنقاذ.

وأفادت سلطة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية بأن بلاغًا عن الحريق ورد عند الساعة 10:03، لتُستدعى إلى المكان طواقم عديدة من منطقتي الجليل والجولان، بينها طواقم من المحطة في مسعدة.

من داخل المنزل (تصوير: سلطة الإطفاء والإنقاذ)

وأضافت أن أفراد طواقم الإطفاء اقتحموا المنزل وسط تصاعد دخان كثيف وانتشار السخام، وخلال عمليات التمشيط عثروا على المرأة ملقاة على الأرض بحالة حرجة للغاية. وأخرجها أفراد الطواقم إلى خارج المنزل، وباشروا بإجراء عمليات إنعاش لها إلى حين وصول الطواقم الطبية، التي أعلنت وفاتها.

وشدد نائب قائد منطقة الجليل والجولان، إيلي مور، على أهمية تركيب كاشفات الدخان في المنازل، مشيرًا إلى أن الكشف المبكر عن الحرائق من شأنه أن يسهم في إنقاذ الأرواح.