تتواصل جرائم العنف في البلاد وفي المجتمع العربي على وجه الخصوص، مع مقتل امرأة طعنا في بئر السبع وإصابة أخرى بإطلاق نار داخل منزلها في طرعان، في حادثتين جديدتين تعكسان تصاعد العنف الذي يستهدف النساء.

قتلت امرأة تبلغ من العمر 40 عاما، فجر الأحد، إثر تعرضها للطعن على يد زوجها داخل شقة سكنية في شارع بني أور بمدينة بئر السبع، فيما أصيبت امرأة أخرى (نحو 55 عاما) بجروح خطيرة جراء تعرضها لإطلاق نار داخل منزلها في بلدة طرعان، مساء السبت.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وفي جريمة بئر السبع، نقلت المرأة إلى مستشفى سوروكا وهي في حالة حرجة، بعد تعرضها لطعنات عدة في أنحاء جسدها، قبل أن يُعلن عن وفاتها متأثرة بجروحها.

ووفقًا للمعلومات المتوفرة، أبلغ الزوج الشرطة بأنه طعن زوجته، فيما اعتقلت القوات التي وصلت إلى المكان المشتبه به وفتحت تحقيقا في ملابسات الجريمة.

أما في طرعان، فقد أُصيبت امرأة بجروح خطيرة إثر تعرضها لإطلاق نار داخل منزلها، مساء السبت.

واخترقت الرصاصات المنزل وأصابت المرأة في كتفها، قبل نقلها إلى عيادة محلية، حيث تلقت الإسعافات الأولية، ومن ثم نقلت إلى المركز الطبي الشمالي (بوريا) لاستكمال العلاج.

وأفادت طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داود الحمراء أن المرأة كانت واعية لدى وصول الطواقم إليها، وتعاني من إصابات نافذة، وقدمت لها العلاج الطبي الأولي قبل نقلها إلى المستشفى، فيما وصفت حالتها بين المتوسطة والخطيرة.