58 وفاة غرقًا خلال موسم السباحة.. البحر المتوسط يتصدر حصيلة الحوادث

سجّل موسم السباحة لعام 2026 وفاة 58 شخصًا غرقًا، بزيادة حالة واحدة مقارنة بالعام الماضي، فيما تصدّر البحر الأبيض المتوسط قائمة المسطحات المائية من حيث عدد حوادث الغرق، وفق معطيات مؤسسة «نجمة داود الحمراء» الصادرة اليوم الأحد.

يستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها مؤسسة "نجمة داود الحمراء"، اليوم الأحد، أن 58 شخصا من البلاد لقوا مصارعهم غرقًا خلال موسم السباحة لعام 2026، الذي انتهى رسميًا أمس السبت، بزيادة حالة واحدة مقارنة بالموسم الماضي.

وبحسب المعطيات التي نشرتها المؤسسة، تعاملت الطواقم الطبية وفرق الإسعاف مع 261 شخصًا جرى انتشالهم من الشواطئ وبرك السباحة ومسطحات مائية مختلفة، مقابل 287 شخصًا خلال موسم 2025، بانخفاض نسبته نحو 9% في عدد الحالات التي استدعت تدخل الطواقم.

وتوزعت الحالات التي تلقت العلاج بين 165 إصابة طفيفة، و22 إصابة متوسطة، و15 إصابة خطيرة، فيما استدعت حالة واحدة إجراء عمليات إنعاش، وفق التقرير.

وأشار التقرير إلى أن 26 شخصًا لقوا مصارعهم في مواقع حوادث الغرق، بينما أُعلنت وفاة 32 آخرين في المستشفيات، بعد فشل محاولات إنقاذهم.

البحر المتوسط وبرك السباحة في صدارة الحوادث

وأظهرت البيانات أن البحر الأبيض المتوسط شهد 143 حادثة غرق، فيما توزعت الحوادث في برك السباحة بين 36 حادثة في البرك العامة، و36 في البرك الخاصة داخل المنازل، و14 في برك السباحة التابعة للمنتجعات السياحية، إضافة إلى حادثة واحدة في بركة زينة داخل قاعة أفراح.

وفي المسطحات المائية الأخرى، سُجلت 11 حادثة غرق في البحر الميت، وخمس حوادث في البحر الأحمر بمدينة إيلات، وأربع حوادث في بحيرة طبرية.

كما شهد نهر الأردن والوديان ست حوادث، فيما سُجلت ثلاث حوادث في موقع الساخنة، المعروف باسم "الجنة الثلاثية"، وحادثتان في مجمعات مائية زراعية.

تحذيرات من السباحة في المواقع غير المؤهلة

ودعت الجهات الطبية والإنقاذية الجمهور إلى مواصلة الالتزام بإجراءات السلامة حتى بعد انتهاء موسم السباحة رسميًا، محذرة من السباحة في الشواطئ غير المؤهلة أو في المواقع التي لا تتوفر فيها خدمات الإنقاذ.

وشددت على ضرورة مراقبة الأطفال بصورة مستمرة داخل برك السباحة المنزلية، وعدم تركهم من دون رقابة مباشرة، نظرًا إلى المخاطر التي تشكلها المسطحات المائية، ولا سيما في الأماكن التي تفتقر إلى وسائل السلامة والإنقاذ.