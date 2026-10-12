اعتقال مشتبه به بالاعتداء على سائق حافلة عربي وتهديده بالقتل

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية مشتبهًا به في مدينة العفولة، بشبهة الاعتداء على سائق حافلة تابعة لشركة "سوبر بوس"، وتوجيه شتائم عنصرية وتهديدات بالقتل إليه، على خلفية هويته العربية.

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية مشتبهًا به في مدينة العفولة، بشبهة الاعتداء على سائق حافلة تابعة لشركة "سوبر بوس"، وتوجيه شتائم عنصرية وتهديدات بالقتل إليه، على خلفية هويته العربية.

وبحسب الشبهات، بصق المشتبه به على السائق وانهال عليه بالشتائم، قبل أن يوجه إليه لكمات في مؤخرة العنق، مرددًا عبارات عنصرية بينها: "عربي مخرب، يجب قتلك".

وعلى إثر الاعتداء، أوقف السائق الحافلة على خط 247 واستدعى الشرطة. ووفق التقارير، حاول المشتبه به مغادرة المكان، بعدما ألحق أضرارًا بآلة إصدار التذاكر وباب الحافلة، قبل أن تتمكن الشرطة من اعتقاله.

وقال السائق إنه كان يؤدي عمله حين تعرض للاعتداء، مشيرًا إلى أن المشتبه به معروف في المنطقة، وأنه سمع عن حوادث مشابهة نُسبت إليه في السابق.