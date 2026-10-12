من اطّلع على مخطط الهجمات ضد العرب؟ النيابة تدرس إمكانية التحقيق مع شخصيات التقت المتهم

مكتب المدعي العام الإسرائيلي يدرس إمكانية التحقيق مع شخصيات عامة التقاها محاضر في جامعة بار إيلان متهم بالتخطيط لهجمات دامية ضد العرب، لفحص ما إذا كان بعضهم اطلع على تفاصيل المخطط وامتنع عن إبلاغ سلطات إنفاذ القانون.

أحال مكتب المدعي العام الإسرائيلي إلى الفحص طلبًا بالتحقيق مع شخصيات التقاها محاضر في جامعة بار إيلان، متهم بالتخطيط منذ عام 2025 لتنفيذ هجمات دامية ضد العرب، وذلك لفحص ما إذا كان بعض من اطلعوا على مخططه امتنعوا عن إبلاغ سلطات إنفاذ القانون رغم معرفتهم بتفاصيله وخطورته.

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وجاء ذلك في أعقاب طلب قدمته القائمة المشتركة، عبر رسالة وجهها مكتب النائب عوفر كسيف، إلى المدعي العام، عميت أيسمان، بحسب ما جاء في بيان صدر عن المشتركة، وطالبت فيه باستكمال التحقيق في القضية وفحص المسؤولية الجنائية للأشخاص الذين التقاهم المتهم وعرض عليهم مخططه.

وفي رد رسمي على الطلب، أفاد مكتب المدعي العام بأن الرسالة أُحيلت، بعد فحصها، إلى مكتب نائب المدعي العام، وطُلب منه فحص ما ورد فيها والرد مباشرة على كسيف عند انتهاء الفحص. وشدد الرد على أن إحالة الطلب للفحص "لا تعني إبداء موقف بشأن جوهر المسألة".

وكانت النيابة قد قدمت، في 5 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، لائحة اتهام أمنية ضد المحاضر في جامعة بار إيلان، تنسب إليه وضع مخطط وتنظيمه والبدء في تنفيذه، بهدف شن هجمات ضد المواطنين العرب في إسرائيل وقتل مئات منهم.

وبحسب ما ورد في الرسالة، فإن لائحة الاتهام تنسب إلى المتهم التخطيط لإقامة خلية يهودية مسلحة وتنفيذ هجمات متزامنة ومنسقة ضد بلدات وأحياء عربية، في إطار مخطط قالت النيابة إنه استهدف دفع السكان العرب إلى مغادرة البلاد.

وتشير مواد القضية، وفق الرسالة التي وجهها كسيف إلى المدعي العام، إلى أن المتهم أجرى سلسلة لقاءات مع شخصيات عامة بهدف "دفع الخطة قدمًا، وتجنيد داعمين وشركاء ومشاركين فيها"، وكان من بين من التقاهم السياسي الإسرائيلي المتطرف، موشيه فيغلين.

كما تفيد بأن المتهم التقى، خلال نحو عام ونصف، عددًا من الشخصيات في مناطق مختلفة، بينها مسؤولون أمنيون سابقون، وإعلاميون ومقدمو برامج صوتية، وأكاديميون وناشطون في الشأن العام، وعرض أمامهم تفاصيل خطته ومدى تقدمها.

وأوضحت الرسالة أن عددًا من الشخصيات العامة في مجالات الأمن والإعلام والأكاديميا والسياسات العامة اطلعوا على المخطط بصورة مباشرة من المتهم منذ عام 2025، وكان لديهم اطلاع واسع على تفاصيله.

ومع ذلك، لم تبدأ الشرطة التحقيق في القضية إلا عام 2026، بعد أن كان المتهم، وفق مواد التحقيق، قد بلغ مرحلة متقدمة في العمل على تنفيذ المخطط واتخذ خطوات عملية على الأرض.

وشددت المشتركة في توجهها على أن هذه المعطيات تثير شبهة بأن بعض الأشخاص الذين التقاهم المتهم لم يبلغوا سلطات إنفاذ القانون، رغم اطلاعهم على خطته والمعلومات التي كانت بحوزتهم بشأن قدرته على تنفيذها.

وتثير القضية، بحسب الرسالة، أسئلة بشأن احتمال وجود مسؤولية جنائية تتعلق بعدم منع جريمة أو عدم منع عمل يوصف قانونيًا بأنه "إرهابي"، في حال ثبت أن أشخاصًا علموا بالمخطط ولم يبلغوا السلطات المختصة.

وطالبت القائمة المشتركة المدعي العام للدولة بأن يأمر باستكمال التحقيق مع الأشخاص الذين التقوا المتهم، وبفحص كامل للمواد المتعلقة بمن اطلعوا على المخطط ولم يبلغوا عنه، بهدف استنفاد الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت علمه به وتقاعسه عن إبلاغ السلطات.

وأكدت كذلك ضرورة تطبيق القانون بصورة متساوية ومن دون استثناء، وفحص المسؤولية القانونية لكل من كان على علم بالمخطط أو ساهم في تجاهل المؤشرات التي كانت متوافرة بشأنه.