تصريح مدع ضد شاب من أم الفحم بدعوى "مبايعة داعش والتخطيط لعملية في القدس"

تصريح مدع ضد شاب (18 عاما) من مدينة أم الفحم بدعوى "مبايعة تنظيم ’داعش’ والتخطيط لتنفيذ عملية ضد قوات الجيش الإسرائيلي في البلدة القديمة بالقدس".

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة، الثلاثاء، تصريح مدع ضد شاب (18 عاما) من مدينة أم الفحم تمهيدا لتقديم لائحة اتهام بحقه، بدعوى "مبايعة ’داعش’ والتخطيط لتنفيذ عملية ضد قوات الجيش في البلدة القديمة بالقدس".

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وبحسب ما جاء في بيان مشترك للشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك)، فإن الشاب اعتقل الشهر الماضي "للاشتباه بتنفيذ مخالفات خطيرة ضد أمن الدولة".

وأضاف أنه "مع تقدم التحقيق تبين أن المشتبه بايع تنظيم ’داعش’، وخطط خلال العام الأخير لتنفيذ عملية ضد جنود الجيش الإسرائيلي في منطقة البلدة القديمة بالقدس".

وبحسب الشرطة والشاباك، فإن عناصرها اقتحمت منزل الشاب وعبثت بمحتوياته، وجرى "ضبط عدد من الأدلة والمواد الرقمية التي تعزز الشبهات بأن دعمه لتنظيم ’داعش’ وضلوعه في التخطيط للعملية".