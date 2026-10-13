هدمت السلطات الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، منازل ومنشآت زراعية تعود لعائلة أبو قرشين في المنطقة الجنوبية من مدينة رهط بالنقب، وذلك بعد يوم واحد من هدم جميع منازل قرية الظحية وتشريد نحو 300 شخص من عائلة أبو وادي.

هدم في رهط، اليوم

هدمت السلطات الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، منازل ومنشآت زراعية مبنية من صفائح الحديد في المنطقة الجنوبية من مدينة رهط، في النقب، جنوبي البلاد.

وتعود المنازل إلى عائلة أبو قرشين، ويقطنها عشرات الأشخاص.

هدم منازل لعائلة أبو قرشين في رهط

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وأظهر توثيق لعملية الهدم جرافة ثقيلة وهي تدمر المنازل وتسويها بالأرض، فيما أغلقت قوات الشرطة الإسرائيلية الشارع المحيط بالمكان.

ويأتي ذلك بعد يوم واحد من هدم السلطات الإسرائيلية جميع المنازل في قرية الظحية، شمال رهط، وتشريد نحو 300 شخص من أفراد عائلة أبو وادي.

وتسلّط عمليات الهدم المتواصلة في المجتمع العربي، ولا سيما في منطقة النقب، الضوء على أزمة السكن والتخطيط، في ظل استمرار أوامر الهدم ومخاوف السكان من فقدان منازلهم ومصادر رزقهم، وسط مطالبات بإيجاد حلول تضمن حقهم في السكن والاستقرار.