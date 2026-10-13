100 ألف شيكل غرامة لراعي أغنام من طمرة بدعوى دخول أرض زراعية

فرضت الشرطة الإسرائيلية غرامة إدارية بقيمة 100 ألف شيكل على راعي أغنام من طمرة (35 عامًا)، بدعوى رعي قطيع يضم نحو 500 رأس من الأغنام والماعز داخل أرض زراعية مسوّرة قرب "رمات يوحنان" في منطقة الشمال.

فرضت الشرطة الإسرائيلية غرامة إدارية بقيمة 100 ألف شيكل على راعي أغنام من مدينة طمرة، يبلغ من العمر 35 عامًا، بدعوى اقتحامه أرضًا زراعية بالقرب من "رمات يوحنان" في منطقة الشمال، لرعي أغنامه.

وادعت الشرطة، في بيان، أنها رصدت الراعي أثناء وجوده في الأرض الزراعية برفقة قطيع يضم نحو 500 رأس من الأغنام والماعز، مشيرة إلى أن الأرض محاطة بسياج.

وأضافت الشرطة أن "قوات حرس الحدود بدأت، في شباط/فبراير 2025، فرض غرامات إدارية على من تصفهم بمقتحمي الأراضي الزراعية، وذلك بعد منحها الصلاحيات اللازمة لذلك".

وتأتي هذه الخطوة في إطار صلاحيات مُنحت لقوات حرس الحدود الإسرائيلية، في شباط/فبراير 2025، لفرض غرامات إدارية على من تتهمهم بدخول الأراضي الزراعية بصورة غير قانونية، وفقًا لبيان الشرطة.