إصابة رجل بجروح خطيرة في جريمة عنف بعرابة

أُصيب رجل في الأربعينيات من عمره، صباح اليوم، بجروح خطيرة إثر تعرضه لاعتداء عنيف في مدينة عرابة، ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، بحسب ما أفادت به "نجمة داود الحمراء".

أُصيب رجل يبلغ نحو 40 عامًا بجروح خطيرة، صباح اليوم الأربعاء، إثر تعرضه لاعتداء في مدينة عرابة البطوف بمنطقة الجليل، شمالي البلاد.

وأفادت مؤسسة "نجمة داود الحمراء"، في بيان، بأن طواقمها تلقت بلاغًا عند الساعة 08:20، حول إصابة رجل في حادثة عنف بعرابة.

وأضافت أن الطواقم الطبية قدمت الإسعافات الأولية للمصاب، الذي عانى من جروح نافذة في أنحاء جسده، ثم نقلته بسيارة إسعاف إلى المركز الطبي الشمال (بوريا)، وهو في حالة خطيرة.

وقال المسعف، حسني دلاشة، إن "المصاب كان واعيًا عند وصول الطواقم، لكنه عانى من جروح نافذة في جسده"، مشيرًا إلى أن "الطواقم قدمت له العلاج الطبي اللازم ونقلته إلى المستشفى بحالة خطيرة".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة.