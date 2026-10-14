مصرع سائق حافلة وإصابة 19 شخصًا بحادث اصطدام مع شاحنة في شمالي البلاد

لقي سائق حافلة (61 عامًا) مصرعه، وأصيب سائق شاحنة بجروح خطيرة، فيما أُصيب 18 راكبًا بجروح طفيفة، إثر اصطدام الحافلة بالشاحنة ظهر الأربعاء على شارع 91 في شمالي البلاد.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير طاقم الإنقاذ)

لقي سائق حافلة، يبلغ من العمر 61 عامًا، مصرعه، وأصيب سائق شاحنة بجروح خطيرة، فيما أُصيب 18 راكبًا بجروح طفيفة، إثر حادث اصطدام بين حافلة وشاحنة وقع ظهر اليوم الأربعاء على شارع 91، في شمالي البلاد.

وأفادت طواقم الإسعاف التابعة لـ"نجمة داود الحمراء" بأنها تلقت بلاغًا عن الحادث عند الساعة 12:00 ظهرًا، ووصلت إلى المكان لتجد سائق الحافلة عالقًا داخلها، فاقدًا للوعي ومن دون نبض أو تنفّس.

وباشرت الطواقم عمليات الإنعاش بالتزامن مع العمل على تخليص السائق من الحافلة، إلا أن محاولات إنقاذ حياته باءت بالفشل، وأُعلن عن وفاته في مكان الحادث.

أما سائق الشاحنة، وهو في الخمسينيات من عمره، فأُصيب بجروح خطيرة، ولا سيما في أطرافه السفلية. وقدّمت الطواقم الطبية العلاج الأولي له في المكان، قبل نقله بواسطة مروحية إسعاف إلى المستشفى.

كما أُصيب 18 من ركاب الحافلة، تبيّن أن إصاباتهم طفيفة، ونُقلوا إلى المركز الطبي "زيفط في صفد لاستكمال العلاج.

ووصف المسعف غيل عيد بن حمو الحادث بأنه خطير، مشيرًا إلى أن مقدمة الحافلة تضررت بشدة جراء الاصطدام، وأن السائق كان عالقًا داخلها ولم تظهر عليه علامات الحياة عند وصول الطواقم.

وأضاف أن عمليات الإنعاش أُجريت بالتزامن مع تخليصه في عملية معقدة، فيما عُثر على سائق الشاحنة فاقدًا للوعي ومصابًا بجروح خطيرة في أطرافه السفلية.

وشاركت ثلاثة طواقم من محطة الجليل والجولان التابعة لسلطة الإطفاء والإنقاذ في عمليات تخليص العالقين من المركبتين.

وفي أعقاب الحادث، أغلقت الشرطة شارع 91 أمام حركة السير في الاتجاهين، وشرعت بالتحقيق في ملابساته وأسبابه. كما دعت السائقين إلى تجنّب المنطقة واستخدام طرق بديلة، والالتزام بتعليمات أفراد الشرطة الموجودين في المكان.