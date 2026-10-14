مصرع شاب إثر حادث طرق في يافا

لقي شاب يبلغ من العمر 29 عامًا مصرعه، فجر اليوم الأربعاء، متأثرًا بجروحه الحرجة إثر اصطدام سيارته بجانب الطريق في شارع "بن تسفي" بمدينة يافا.

من مكان الحادث، فجر اليوم (تصوير "نجمة داود الحمراء")

لقي شاب يبلغ من العمر 29 عامًا مصرعه، فجر اليوم الأربعاء، متأثرًا بجروح بالغة أُصيب بها في حادث طرق ذاتي وقع في شارع "بن تسفي" بمدينة يافا، إثر اصطدام سيارة بجانب الطريق.

وأفادت الشرطة الإسرائيلية بأن سائق السيارة أُصيب بجروح خطيرة ونُقل إلى مستشفى "فولفسون"، حيث أُقرّت وفاته، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

وذكر طاقم طبي من مؤسسة "نجمة داود الحمراء" أنه تلقى بلاغًا عند الساعة 01:57 فجرًا عن اصطدام سيارة بجانب الطريق. وعند وصول الطواقم، عُثر على السائق عالقًا داخل السيارة، وهو فاقد للوعي ولا تظهر عليه علامات النبض والتنفس، ويعاني إصابات بالغة في أنحاء متفرقة من جسده.

وأضاف الطاقم أن المسعفين باشروا عمليات إنعاش متقدمة، شملت التدليك القلبي والتنفس الاصطناعي وإعطاء الأدوية، ثم نقلوا المصاب إلى المستشفى وهو في حالة حرجة، مع مواصلة عمليات الإنعاش، قبل إعلان وفاته.

ووصل أفراد من الشرطة وخبراء حوادث السير إلى المكان، وشرعوا في جمع الأدلة والتحقيق في أسباب الحادث وملابساته.