عُثر، اليوم، على جثة رجل يبلغ نحو 40 عامًا في منطقة مفتوحة قرب مفرق مسكنة (غولاني)، وأُعلن عن وفاته في المكان، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادثة.

عُثر، اليوم الخميس، على جثة رجل يبلغ نحو 40 عامًا في منطقة مفتوحة بالقرب من مفرق مسكنة (غولاني)، فيما أُعلن عن وفاته في المكان، وفق ما أفادت به طواقم الإسعاف التابعة لمؤسسة "نجمة داود الحمراء".

وقالت المؤسسة إن بلاغًا ورد إلى مركز الطوارئ التابع لها عند الساعة 14:02، حول العثور على رجل فاقد للوعي في منطقة مفتوحة قرب المفرق.

العثور على جثة شاب في منطقة مفتوحة قرب مفرق مسكنة

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وأضافت أن المسعفين والطواقم الطبية وصلوا إلى المكان، حيث عثروا على الرجل فاقدًا للوعي، من دون نبض أو تنفس، وأجروا الفحوصات الطبية اللازمة، لكنهم اضطروا إلى إقرار وفاته في المكان.

ونُقلت تفاصيل الحادثة عن المسعف الأول موران أبو شقارة، والمسعفين شمس الدين أبو نصرة وفلاد تيشتشينكو، الذين شاركوا في التعامل مع الحالة.

وشرعت الشرطة بالتحقيق في ظروف الحادثة وملابساتها.