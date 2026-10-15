كفر قاسم: إقرار برنامج إحياء الذكرى الـ70 للمجزرة وتحديد موعد المهرجان المركزي

أقرّ المجلس البلدي في كفر قاسم سلسلة فعاليات لإحياء الذكرى السبعين للمجزرة، تشمل المسيرة التقليدية وطباعة كتاب توثيقي وترميم بانوراما الشهداء، فيما أعلنت اللجنة العليا إقامة المهرجان القطري المركزي يوم 29 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

أقرّ المجلس البلدي في كفر قاسم سلسلة قرارات لإحياء الذكرى السبعين لمجزرة كفر قاسم، فيما أعلنت اللجنة العليا لإحياء الذكرى إقامة المهرجان القطري المركزي يوم الخميس، 29 تشرين الأول/ أكتوبر 2026، عند الساعة السابعة مساءً، على أرض الملعب الشرفي في المدينة.

وجاء ذلك في أعقاب مداولات بشأن الاستعدادات لإحياء الذكرى، التي تحلّ هذا العام في دورتها العشرية السبعين، وسط تأكيدات على أهمية توحيد الجهود للحفاظ على ذاكرة الشهداء ونقل رسالتهم إلى الأجيال المقبلة.

وخلال جلسة طارئة، صادق المجلس البلدي بالإجماع على سلسلة قرارات تشمل تنظيم المسيرة التقليدية لإحياء الذكرى، وطباعة وتوزيع كتاب "شموخ رغم الجروح"، وترميم بانوراما الشهداء في المركز الجماهيري، وتنظيم أمسية مهرجانية في الجبل خلف مدرسة الحياة.

وأكد رئيس البلدية، هيثم طه، الأهمية الوطنية والتاريخية والإنسانية لذكرى المجزرة، مشددًا على أن إحياءها لا يقتصر على تنظيم فعاليات، بل يشكل مسؤولية تجاه الشهداء وأمانة تاريخية يتعين الحفاظ عليها ونقلها من جيل إلى آخر.

وأشار طه إلى أن الاختلاف في وجهات النظر بشأن كيفية إحياء الذكرى أمر طبيعي، لكنه شدد على ضرورة ألا يأتي ذلك على حساب مكانة الشهداء أو جوهر المناسبة، داعيًا إلى معالجة الخلافات من خلال الحوار المسؤول والاحترام المتبادل.

الملعب الشرقي محور نقاش

وتناولت جلسة المجلس البلدي طلب قسم الرياضة عدم إقامة فعاليات المهرجان في الملعب الشرقي ذي العشب الاصطناعي، محذرًا من احتمال تضرر أرضيته جراء إقامة الفعاليات، وما قد يترتب على ذلك من تكاليف إصلاح وتعطيل التدريبات والمباريات، وحرمان مئات الأطفال واللاعبين من استخدام الملعب لفترة زمنية.

وفي المقابل، أعلنت اللجنة العليا لإحياء الذكرى السبعين، في بيان، أن المهرجان القطري المركزي سيقام يوم الخميس الموافق 29 تشرين الأول/ أكتوبر 2026، عند الساعة السابعة مساءً، على أرض الملعب الشرفي في كفر قاسم، وذلك بعد مداولات وتحضيرات قالت إنها جاءت انطلاقًا من المكانة الاستثنائية للذكرى السبعين.

دعوات إلى توحيد الجهود

وأكدت اللجنة العليا أن الذكرى السبعين تمثل محطة تاريخية ومسؤولية جماعية تستدعي تضافر جهود المؤسسات والقوى والفعاليات وأهالي كفر قاسم، للحفاظ على ذاكرة الشهداء وترسيخ حضور المجزرة في الوعي الجماعي للأجيال القادمة.

ودعت اللجنة المؤسسات والفعاليات والأهالي إلى المشاركة والمساهمة في إنجاح المهرجان، مؤكدة استمرار التحضيرات لإقامة الفعاليات المرتبطة بالذكرى.

وتعكس القرارات المعلنة والبيانات الصادرة عن الجهات المعنية أهمية الذكرى في الوجدان الجماعي لأهالي كفر قاسم، وضرورة الحفاظ على إرث الشهداء، فيما يبقى موقع إقامة المهرجان وتفاصيل تنظيمه من المسائل التي برزت في النقاشات المتعلقة بالاستعدادات لإحياء الذكرى السبعين للمجزرة.