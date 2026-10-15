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15/10/2026 - 21:45

متطرفون من "عوتسما يهوديت" يقتحمون مقر القائمة المشتركة في تل أبيب

اقتحم مجموعة من المتطرفين بينهم من "عوتسما يهوديت" مقر القائمة المشتركة في مدينة تل أبيب أثناء فعالية لها، وقد تصدى نشطاء القائمة للمعتدين فورا. وأدانت المشتركة الاعتداء بشدة وحذرت من أنه ينذر بتهديد فعلي لنزاهة الانتخابات.

متطرفون من

أثناء اقتحام المتطرفين لمقر القائمة المشتركة في تل أبيب (شاشة)

قالت القائمة المشتركة في بيان مساء، الخميس، إن "الفاشي مردخاي دافيد قام برفقة بلطجيين يمينيين محسوبين على حزب ’عوتسما يهوديت’ باقتحام مقر القائمة المشتركة في تل أبيب، وارتكبوا محاولة الاعتداء على النشطاء الذين كانوا يشاركون في فعالية أقيمت في المقر، إلا أن نشطاء القائمة تمكنوا من صد المعتدين فورا".

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وأدانت المشتركة الاعتداء بشدة، وحذرت بأن "هذا الاعتداء الخطر يكسر سقفا جديدا في العنف السياسي في البلاد، وينذر بتهديد فعلي لنزاهة الانتخابات".

وأضافت في بيان لها "من يسيطر على الشرطة هو من أرسل هؤلاء البلطجيين لممارسة ترهيبهم، لكننا لن نتوانى بنشاطنا لإسقاط حكومة اليمين ووزرائها وفي مقدمتهم وزير الشرطة المأفون بن غفير".

وختمت بيانها بالقول "بعد 12 يوما، بأيدينا سنسقط هؤلاء الزعران من الحكومة".

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