مصرع عامل إثر إصابته برافعة شوكية في البعينة نجيدات

تتواصل حوادث العمل القاتلة في البلاد، مع مصرع عامل أجنبي في الثلاثينيات من عمره داخل مصنع في البعينة نجيدات، إثر إصابته برافعة شوكية، لترتفع حصيلة ضحايا حوادث العمل منذ بداية العام إلى 56 قتيلًا، وفق معطيات جمعية "عنوان العامل".

لقي عامل أجنبي يبلغ نحو 30 عاما مصرعه، في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء-الخميس، إثر تعرضه لإصابة بالغة برافعة شوكية داخل مصنع في بلدة البعينة نجيدات بالجليل.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأفادت طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داود الحمراء بأنها عثرت على العامل فاقدا للوعي، دون نبض أو تنفس، ويعاني من إصابات خطيرة في أنحاء جسده، قبل أن تعلن وفاته في المكان.

من جهتها، ذكرت سلطة الإطفاء والإنقاذ أن طواقمها عملت على تخليص العامل بمساعدة آلية هندسية أخرى، فيما أقرت الطواقم الطبية وفاته في موقع الحادث.

وتأتي الحادثة في ظل استمرار حوادث العمل المميتة، إذ تشير معطيات جمعية "عنوان العامل" إلى مصرع 56 عاملا وإصابة 479 آخرين في حوادث عمل منذ مطلع عام 2026، ولا سيما في قطاع البناء.