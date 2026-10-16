إصابة خطيرة لشاب في حادث دراجة نارية قرب فسوطة

أصيب شاب (31 عاما) بجروح خطيرة، فجر اليوم الجمعة، في حادث دراجة نارية قرب بلدة فسوطة في الجليل، ونقل إلى المركز الطبي للجليل في نهريا لتلقي العلاج.

أصيب شاب يبلغ من العمر 31 عاما بجروح خطيرة، فجر اليوم الجمعة، في حادث دراجة نارية على شارع 8925 بالقرب من بلدة فسوطة في منطقة الجليل، شمالي البلاد.

وأفادت طواقم الإسعاف التابعة لـ"نجمة داود الحمراء" بأنها تلقت بلاغا عند الساعة 00:47، وقدمت العلاج الأولي للمصاب في المكان، قبل نقله بسيارة إسعاف مكثف إلى المركز الطبي للجليل في مدينة نهريا، وهو بحالة خطيرة ومستقرة، وواعٍ بالكامل.

وقالت المسعفة إستير بن شيمول إن المصاب كان ملقى على الشارع عند وصول الطاقم، مشيرة إلى أن العلاج شمل وقف النزيف وإعطاء الأدوية اللازمة.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.