الطيبة: ندوة شعبية وتوعوية حول مخططات مصادرة الأراضي في السهل

ندوة شعبية وتوعوية في الطيبة بحثت الخطوات المقبلة ومخاطر المخططات الإسرائيلية التي تستهدف أراضي المواطنين في منطقة السهل، وتوعية وتجنيد الشريحة المثقفة من الطلاب الجامعيين لتعريفهم بأبعاد ومخاطر مخططات السلطات.

نظمت ندوة شعبية وتوعوية، الجمعة، في المسرح البلدي في مدينة الطيبة، وذلك لبحث تداعيات مخططات مصادرة الأراضي وتضييق الخناق على الأهالي، وذلك لصالح إنشاء مكب نفايات على أراضي المواطنين.

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وشارك في الندوة أعضاء اللجنة الشعبية وطلاب جامعات، بالإضافة إلى محاضرين ومحامين ومهندسين من المدينة، وقد جرى خلال الاجتماع بحث الخطوات المقبلة ومخاطر المخططات الإسرائيلية التي تستهدف أراضي المواطنين.

وتحدث في الندوة رئيس لجنة المزارعين والمزارع صبحي حاج يحيى، وعضو اللجنة والمزارع د. رائد عمشة، وسكرتير الجبهة في الطيبة حسام عازم، والمحامي والناشط السياسي رضا جابر والصحافي ضياء حاج يحيى.

وتهدد مخططات ومشاريع إسرائيلية بمصادرة نحو 4 آلاف دونم من أراضي المواطنين في سهل المدينة الذي يعتبر المتنفس الوحيد المتبقي لأهالي المدينة.

وقال رئيس لجنة المزارعين في الطيبة، صبحي هدهد حاج يحيى، لـ"عرب 48"، إن "الاجتماع والندوة تندرج ضمن سلسلة من النشاطات الاحتجاجية والنضالية المستمرة في المدينة، إذ أن اللقاء يهدف بشكل أساسي إلى توعية وتجنيد الشريحة المثقفة من الطلاب الجامعيين لتعريفهم بأبعاد ومخاطر المشاريع التي تخطط الجهات الرسمية لإقامتها في أراضي السهل".

رئيس لجنة المزارعين في الطيبة، صبحي هدهد حاج يحيى، لـ"عرب 48": "الندوة تهدف إلى توعية وتجنيد الشريحة المثقفة من الطلاب الجامعيين لتعريفهم بأبعاد ومخاطر المشاريع التي تخطط الجهات الرسمية لإقامتها في أراضي السهل".



تصوير: أمير بويرات (عرب 48) pic.twitter.com/XIci6omcqq — موقع عرب 48 (@arab48website) October 16, 2026

وأضاف أن "هذه المشاريع تنطوي على مخاطر جسيمة تهدد مستقبل المدينة ونموها، وتتنوع بين مخاطر صحية، وبيئية، ومواصالاتية، وديموغرافية، إذ أن المخططات الرئيسية تلتهم مساحات واسعة من السهل، وتتمثل في مخطط مجمع النفايات الصلبة والحاويات الذي يقتطع وحده نحو 2,100 دونم، ومخطط الشارع الالتفافي 444 الذي يقتطع حوالي 1,100 دونم، إضافة إلى مخطط التحويل المروري 553 الذي يقتطع ما بين 700 إلى 800 دونم، ليصل المجموع الكلي إلى نحو 4 آلاف دونم".

وأشار إلى الدوافع وراء المخططات قائلا، إن "هذه المشاريع تقف خلفها دوافع سياسية وعنصرية يقودها أشخاص في سدة الحكم مثل سموتريتش وبن غفير وغيرهما. مكب النفايات كان له أربعة بدائل سابقة إلا أن جميعها شطبت، ليتم استبدالها بالبديل الخامس والأصعب والأكثر كلفة في سهل الطيبة الغربي، نظرا لأن هذه الأراضي ذات ملكية خاصة، بخلاف البدائل الأخرى التي تقع على أراضي أملاك الدولة".

وبدوره، قال المحامي رضا جابر لـ"عرب 48"، إن "مفهوم المثقفين أوسع بكثير من حصره في فئة ضيقة، ليشمل كافة المتعلمين وأبناء الطبقة الوسطى من أطباء ومحامين ومعلمين ومحاضرين جامعيين ومهندسين، وغيرهم من أصحاب المهن".

المحامي رضا جابر لـ"عرب 48": "الهدف الأساسي من اللقاء هو دمج شريحة المثقفين وتفعيلها لتأدية دورها في الدفاع عن قضايا شعبها، إذ أنه من المفترض أن تقود هذه الفئة المجتمع وتنظمه لا أن تتركه بلا رأس أو قيادة".



تصوير: أمير بويرات (عرب 48) pic.twitter.com/ct4eFWdJAI — موقع عرب 48 (@arab48website) October 16, 2026

وأضاف "الهدف الأساسي من اللقاء هو دمج هذه الشريحة وتفعيلها لتأدية دورها في الدفاع عن قضايا شعبها، إذ أنه من المفترض أن تقود هذه الفئة المجتمع وتنظمه لا أن تتركه بلا رأس أو قيادة".

وختم جابر حديثه بالقول، إن "المجتمع مليء بقدرات ومقدرات مادية هائلة قادرة على دعم وتعزيز النضالات، إلا أنها للأسف لا تستثمر بالشكل الأمثل، وقد ركزت الندوة على كيفية إعادة استثمار هذه الطبقة الوسطى لتصبح جزءا لا يتجزأ من النضالات الرامية لحماية مكتسباتها والدفاع عن مستقبل أبنائها".