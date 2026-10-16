جريمة ثانية في البعنة في غضون أيام: إصابتان إحداهما خطيرة بإطلاق نار

أسفرت جريمة إطلاق نار هي الثانية في غضون أيام ببلدة البعنة عن إصابة شابين بجروح وصفت حالة أحدهما بالخطيرة، وقد جرى نقلهما إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

أصيب شابان، في العشرينيات من عمريهما، بجروح وصفت بالخطيرة والمتوسطة جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار في بلدة البعنة بمنطقة الشاغور، مساء الجمعة.

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وبحسب مركز "حيان" الطبي، فإن مصابا وصل إلى مركزه في البعنة، حيث قدمت له العلاجات الأولية ثم جرى نقله إلى المستشفى لاستكمال العلاج، ووصفت حالته بالمتوسطة.

وأفادت "نجمة داود الحمراء"، بأن طاقمها قدم العلاجات الأولية لشاب (25 عاما)، عانى من إصابات اخترقت جسده، ووصفت حالته بالخطيرة.

وقال براميديك ومضمد من الطاقم الطبي، إنه "جرى توجيهنا إلى مصاب بوعيه وعانى من إصابات خطيرة اخترقت جسده، إذ قدمنا له العلاجات الأولية المنقذة للحياة ثم نقلناه بسيارة العلاج المكثف إلى المستشفى وهو بحالة خطيرة".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ من دون الإعلان عن اعتقال أي مشتبه به.

وتأتي هذه الجريمة بعد 3 أيام من جريمة إطلاق نار ارتكبت في البلدة نفسها، وأسفرت عن إصابة 6 أشخاص وصفت حالة اثنين منهم بالخطيرة حينها.