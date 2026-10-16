6 إصابات في حادث طرق عند مفرق جلجولية

أُصيب 6 أشخاص بجروح متفاوتة، صباح اليوم الجمعة، في حادث طرق بين مركبتين على شارع 444 عند مفرق جلجولية، ونُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

من مكان الحادث قرب جلجولية، اليوم (تصوير "نجمة داود الحمراء")

أُصيب 6 أشخاص، صباح اليوم الجمعة، في حادث طرق وقع بين مركبتين على شارع 444، عند مفرق بلدة جلجولية في منطقة المثلث، وسط البلاد.

وأفادت طواقم الإسعاف التابعة لمؤسسة "نجمة داود الحمراء" بأنها قدّمت العلاج الأولي للمصابين، ونقلت 3 منهم إلى المستشفى بحالة متوسطة، فيما أُصيب 3 آخرون بجروح طفيفة.

ومن بين المصابين رجل يبلغ 26 عامًا أُصيب في الرأس، وآخر يبلغ 30 عامًا أُصيب في الأطراف، وثالث يبلغ 35 عامًا أُصيب في الصدر. ونُقل المصابون إلى مستشفيي "مئير" و"بيلنسون".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.