الشرطة تقتحم بيت عزاء في تل السبع وتحرّر مخالفة لمسجد

اقتحمت الشرطة بيت الأجر المجاور لمسجد الرحمة في حي أبو عنزة ببلدة تل السبع في النقب، وحرّرت مخالفة بحق مسجد أبو عنزة، وأجبرت القائمين عليه على إغلاق مكبرات الصوت أثناء تلاوة القرآن الكريم، وسط أجواء من الحزن والأسى.

اقتحمت الشرطة الإسرائيلية، بيت العزاء المجاور لمسجد الرحمة في حي أبو عنزة ببلدة تل السبع في النقب، جنوبي البلاد، وحرّرت مخالفة بحق مسجد أبو عنزة، كما أجبرت القائمين عليه على إغلاق مكبرات الصوت أثناء الاستماع إلى تلاوة القرآن الكريم، بحسب المعلومات الواردة من البلدة، صباح اليوم الأحد.

وجاءت الحادثة في وقت يسود فيه الحزن والأسى، وفق ما أفادت به المعلومات، فيما أثار إغلاق مكبرات الصوت خلال الاستماع إلى القرآن الكريم تساؤلات بشأن ملابسات الإجراء الذي اتخذته الشرطة وأسبابه.

ولم تتوفر، حتى إعداد هذا الخبر، تفاصيل بشأن قيمة المخالفة أو الأساس القانوني الذي استندت إليه الشرطة في تحريرها، كما لم تتضح طبيعة الادعاءات التي دفعت إلى اتخاذ هذا الإجراء.

وتسلّط الحادثة الضوء على أهمية توضيح ملابسات الإجراءات الشرطية المتخذة بحق المؤسسات الدينية في البلدات العربية، ولا سيما عندما تتعلق باستخدام مكبرات الصوت في المساجد.

ولم تصدر الشرطة بيانا بشأن الاقتحام والمخالفة وإغلاق مكبرات الصوت، كما لم ترد توضيحات من إدارة المسجد أو الجهات المحلية حول تفاصيل ما جرى.

وتأتي الحادثة في ظل إجراءات متكررة اتخذتها الشرطة الإسرائيلية بحق مساجد في النقب على خلفية استخدام مكبرات الصوت. ففي 30 أيلول/سبتمبر 2026، حررت الشرطة مخالفات لمسجدين في حورة وتل السبع، بذريعة تجاوز مستوى الضوضاء الحدود المسموح بها قانونيًا، بعد إجراء قياسات للصوت، وفق ما أوردته تقارير إعلامية.

وسبق للشرطة أن صادرت، في نيسان/أبريل الماضي، مكبرات صوت وأنظمة تضخيم صوت من مسجد في تل السبع، وقالت إن الإجراء جاء عقب شكاوى من سكان بشأن مستوى الضوضاء، فيما عبّر أهالٍ عن استيائهم من الخطوة واعتبروها مساسًا بحرية العبادة.

وفي سياق متصل، صادقت الهيئة العامة للكنيست، في تموز/يوليو 2026، بالقراءة التمهيدية على اقتراح قانون لمنع الضوضاء غير المعقولة الصادرة عن الأذان، يتضمن فرض قيود على تشغيل أنظمة مكبرات الصوت في المساجد، وإتاحة فرض غرامات في حالات المخالفة. ولا تعني المصادقة التمهيدية أن الاقتراح أصبح قانونًا نافذًا.