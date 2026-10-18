مقتل فتى طعنا وإصابة آخر بجريمة عنف في عسقلان

تواصل الشرطة التحقيق في جريمة عنف أودت بحياة فتى في السابعة عشرة من عمره بمدينة عسقلان، وسط شبهات بأن الحادثة مرتبطة بخلافات بين عناصر إجرامية، فيما أُصيب فتى آخر بجروح طفيفة.

قتل فتى يبلغ من العمر 17 عاما، وأصيب فتى آخر بجروح طفيفة، إثر حادثة عنف وقعت ليل السبت-الأحد في شارع هرتسل بمدينة عسقلان.

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وعثر على فأس في مكان الحادث، فيما لم يتضح بعد ما إذا كان الفتى قد أُصيب بها أم بسلاح آخر.

وأفادت نجمة داود الحمراء بأن طواقمها تلقت، عند الساعة 11:28 مساء، بلاغا عن إصابة فتى في حادثة عنف بمنطقة الجنوب.

وقدمت الطواقم الإسعافات الأولية للمصاب، قبل نقله إلى مستشفى بارزيلاي في عسقلان وهو في حالة خطيرة وغير مستقرة، فاقدًا للوعي ويعاني من جروح نافذة في جسده، حيث أُعلن عن وفاته لاحقا في المستشفى بعد فشل الطاقم الطبي إنقاذ حياته.

وقال طاقم الإسعاف الذي وصل موقع الجريمة إن الطواقم عثرت على الفتى مصابا بجروح نافذة، وقدمت له الإسعافات الأولية، بما في ذلك وقف النزيف، قبل نقله إلى المستشفى. كما نقل الفتى الآخر الذي أُصيب بجروح طفيفة لتلقي العلاج.

من جانبها، باشرت الشرطة التحقيق في الحادثة، وجمعت الأدلة من المكان، إلى جانب تنفيذ عمليات بحث لتحديد هوية المشتبه بهم والوصول إليهم.

وذكرت الشرطة أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن خلفية الحادثة قد تكون نزاعا جنائيا بين عناصر إجرامية، مشيرة إلى أن الفتيين يشتبه في تعرضهما للطعن.