إصابة شاب بجروح خطيرة في حادث دهس بشارع عكا - حيفا

أصيب شاب (18 عامًا) بجروح خطيرة، اليوم الإثنين، إثر تعرضه للدهس في شارع عكا - حيفا، فيما أصيبت سائقة السيارة بجروح طفيفة. ونُقل المصابان إلى مستشفى "رمبام" في حيفا.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير "نجمة داود الحمراء")

أصيب شاب يبلغ من العمر 18 عامًا بجروح خطيرة، اليوم الإثنين، إثر تعرضه للدهس من قبل سيارة في شارع عكا - حيفا، فيما أصيبت سائقة السيارة بجروح طفيفة.

وأفادت طواقم الإسعاف التابعة لمؤسسة "نجمة داود الحمراء" بأنها تلقت بلاغًا عند الساعة 14:51، ووصلت إلى المكان وقدمت الإسعافات الأولية للمصابين، قبل نقلهما إلى مستشفى "رمبام" في حيفا.

وأضافت أن الشاب عانى من إصابات في الرأس والأطراف، وكان يعاني من اضطراب في الوعي، مشيرة إلى أن حالته وُصفت بالخطيرة والمستقرة، فيما وُصفت إصابة سائقة السيارة بالطفيفة.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.