طالبات طب عربيات يتعرضن لاعتداء عنصري في القدس: سكب مشروبات ووصفهن بـ"الإرهابيات"

تعرّضت أربع طالبات طب من قلنسوة وطيبة وباقة الغربية، الأحد، لاعتداء عنصري في محطة القطار بالقدس، تمثل بسكب مشروبات عليهن ووصفهن بـ"الإرهابيات" بسبب ارتدائهن الحجاب، فيما أفدن بأن أفراد الأمن تجاهلوا نداءاتهن طلبًا للمساعدة، وأكدن عزمهن اتخاذ إجراءات قانونية.

تعرّضت أربع طالبات طب من قلنسوة والطيبة وباقة الغربية، أمس الأحد، لاعتداء عنصري في محطة القطار بالقدس، وفق ما أفدن، بعدما سكب شاب مشروبات على ملابسهن، فيما وصفهن أشخاص آخرون بـ"الإرهابيات"، بسبب مظهرهن وارتدائهن الحجاب.

وقالت الطالبات إن الاعتداء أثار لديهن الخوف والقلق، خصوصًا في ظل ما وصفنه بتجاهل أفراد الأمن لنداءاتهن طلبًا للمساعدة، وعدم تعاملهم مع الحادثة بالجدية المطلوبة، فيما أكدن أنهن يدرسن اتخاذ خطوات قانونية وملاحقة المسؤولين عن الاعتداء.

وروت اثنتان من الطالبات، أنهن كنّ في طريق العودة إلى منازلهن عبر محطة القطار المركزية في القدس، عندما أقدم شاب على سكب مشروب مثلج عليهن بصورة مفاجئة، قبل أن يعود بعد نحو دقيقتين ويسكب مشروبًا آخر عليهن وعلى فتيات أخريات.

وقالت إحدى الطالبات، وهي في السنة الثالثة من دراسة الطب، إن الشاب، الذي قدّرت عمره بنحو 17 إلى 18 عامًا، صوّرهن أيضًا، فيما أطلق أشخاص في المكان أوصافًا عنصرية بحقهن، من بينها "إرهابيات".

وأضافت أنها اتصلت بوالدها الذي نصحها بالتوجه إلى أفراد الأمن، فتوجّهت الطالبات إلى المحطة وأبلغن أربعة من أفراد الأمن بما جرى، مشيرة إلى أن أحدهم اكتفى بالقول إنه سيفحص تسجيلات الكاميرات، من دون أن يتعامل مع الحادثة بصورة جدية، بحسب روايتها.

وأوضحت أن أفراد أمن آخرين حضروا إلى المكان، لكنهم لم يستجيبوا، وفق قولها، لاحتجاج إحدى زميلاتها التي أشارت إلى أن التعامل كان سيكون مختلفًا لو أن المعتدى عليهن يهوديات، وأن الشرطة كانت ستُستدعى في هذه الحالة.

وأضافت أن زميلتها دخلت في نوبة قلق وبدأت بالبكاء، بينما لم تلقَ صرخاتها، بحسب الشهادة، استجابة من أفراد الأمن.

وقالت الطالبة: "نحن فتيات في العشرين من العمر، ندرس الطب ونسعى إلى تحقيق أحلامنا. الحد الأدنى الذي ننتظره هو أن نتمكن من السفر إلى الجامعة أو العودة إلى منازلنا بأمان، لا أن نخشى التعرض للاعتداء في محطة عامة».

خوف من تكرار الاعتداء وملاحقة قانونية

وأشارت الطالبات إلى أن مقطع فيديو نشره الشاب الذي اعتدى عليهن أثار تفاعلات تضمنت، بحسب أقوالهن، تعليقات عنصرية أشادت بما فعله وشجعته على تكراره، من بينها عبارات مثل "أنت ملك" و"أحسنتم" و"افعلوا ذلك مرة أخرى".

وقالت إحدى الطالبات إنهن واصلن طريقهن بعد الحادثة وكنّ يلتفتن إلى الخلف خوفًا من أن يتعرضن لاعتداء آخر، مضيفة أنها باتت مترددة في استخدام القطار مستقبلًا، خشية تكرار ما حدث.

وأكدت الطالبات أنهن يعتبرن ما جرى اعتداءً يستدعي المساءلة، وأنهن يدرسن الاستعانة بمحامٍ واتخاذ إجراءات قانونية بحق المسؤولين عنه.

وشددن على أن ما تعرضن له ليس، بحسب اعتقادهن، حادثة معزولة، مشيرات إلى أن فتيات أخريات تعرضن لمواقف مشابهة، ومحذرات من أن عدم التعامل الجدي مع الاعتداءات العنصرية قد يشجع على تكرارها، ولا سيما تلك التي تستهدف المواطنين العرب والنساء المحجبات.

ولم يرد في الرواية المنشورة ما يشير إلى اتخاذ إجراءات من قبل الشرطة بشأن الحادثة أو تحديد هوية المشتبه به.