إصابة امرأة بجروح خطيرة وشاب بجروح متوسطة في حادث طرق جنوبي البلاد

أصيبت امرأة بجروح خطيرة وشاب بجروح متوسطة في حادث طرق بين شاحنة ومركبتين على شارع 35 جنوبي البلاد، صباح اليوم الثلاثاء.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير "نجمة داود الحمراء")

أصيبت امرأة في الستينيات من عمرها بجروح خطيرة، وشاب يبلغ 21 عامًا بجروح متوسطة، في حادث طرق وقع صباح اليوم الثلاثاء بين شاحنة ومركبتين على شارع 35، جنوبي البلاد.

وأفادت طواقم الإسعاف الإسرائيلية بأن بلاغًا عن الحادث وصل إلى مركز الطوارئ عند الساعة 7:09 صباحًا، مشيرة إلى أن الطواقم قدمت الإسعافات الأولية للمصابين، قبل نقل المرأة والشاب إلى مستشفى "سوروكا" لتلقي العلاج.

وقال أحد المسعفين الذين وصلوا إلى المكان إن المركبات تعرضت لأضرار جسيمة، وإن المصابين كانوا بوعيهم الكامل، ويعانون من إصابات في أنحاء أجسادهم.

وأضاف أن الطواقم باشرت بتقديم العلاج الطبي للمصابين ونقلتهم إلى المستشفى، فيما خضع عدد من الركاب الآخرين لفحوصات طبية في المكان، بعد إصابتهم بجروح وُصفت بالطفيفة.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.