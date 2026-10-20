القائمة المشتركة تطلق برنامجها "شبكة أمان"

أطلقت القائمة المشتركة، اليوم الثلاثاء، برنامجها "شبكة أمان"، خلال مؤتمر صحافي عُقد في مدينة حيفا، بمشاركة رؤساء الأحزاب الثلاثة المكوّنة للقائمة، وبحضور واسع للصحافيين والنشطاء.

من مؤتمر القائمة المشتركة في حيفا، اليوم (عرب 48)

أطلقت القائمة المشتركة، اليوم الثلاثاء، برنامجها "شبكة أمان"، وذلك خلال مؤتمر صحافي عُقد في قاعة "ميرال" بمدينة حيفا، ردًّا على التساؤلات المتعلقة ببرنامج القائمة وأهدافه.

تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات رئيس القائمة المشتركة، بروفيسور يوسف جبارين: "القائمة تسعى إلى أن تشكّل شبكة أمان للمجتمع العربي في مواجهة العنف والجريمة وسياسات هدم البيوت، وأن تعمل على معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية والدفاع عن حقوق الشباب والشابات، إلى جانب تعزيز حضورها وتأثيرها على الساحة الدولية".… pic.twitter.com/1GE6JdFO98 — موقع عرب 48 (@arab48website) October 20, 2026 وتحدث خلال المؤتمر الذي أدارته مريم أبو الهيجاء، رؤساء الأحزاب السياسية الثلاثة المكوّنة للقائمة المشتركة، وهم رئيس القائمة المشتركة عن الجبهة، بروفيسور يوسف جبارين، ورئيس التجمع الوطني الديمقراطي، سامي أبو شحادة، ورئيس الحركة العربية للتغيير، د. أحمد الطيبي.

وشدّد جبارين، على أن القائمة تسعى إلى أن تشكّل "شبكة أمان" للمجتمع العربي في مواجهة العنف والجريمة وسياسات هدم البيوت، وأن تعمل على معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية والدفاع عن حقوق الشباب والشابات، إلى جانب تعزيز حضورها وتأثيرها على الساحة الدولية.

أحمد الطيبي قال إن "المهمة الملحّة تتمثل في إسقاط الحكومة الحالية وفتح الطريق أمام تشكيل حكومة بديلة، رغم إدراك القائمة أن هذه الحكومة لن تكون بالضرورة الخيار الأمثل"، مشددًا على أن "الأولوية هي منع استمرار الحكومة الحالية في الحكم".

للتفاصيل: https://t.co/sCWVXv3CBJ pic.twitter.com/26QscGjT3s — موقع عرب 48 (@arab48website) October 20, 2026

من جانبه، أشار الطيبي، إلى اتصالات مع كوادر مهنية عربية وموظفين كبار في وزارات المالية والداخلية والمساواة الاجتماعية، بهدف بلورة خطة اقتصادية مكملة للخطط التي أطلقتها القائمة المشتركة عام 2015، وفي مقدمتها الخطة 922. كما شدّد على ضرورة التعاون مع رؤساء السلطات المحلية ومختلف الأطراف لإسقاط قانون كمينيتس، معتبرًا أن القائمة المشتركة القوية تشكّل ضمانة لإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو، وإنهاء حكم إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.

وأكد الطيبي أن المهمة الملحّة تتمثل في إسقاط الحكومة الحالية وفتح الطريق أمام تشكيل حكومة بديلة، رغم إدراك القائمة أن هذه الحكومة لن تكون بالضرورة الخيار الأمثل، مشددًا على أن الأولوية هي منع استمرار الحكومة الحالية في الحكم.

قال سامي أبو شحادة، إن "المجتمع العربي بمختلف فئاته، من العمال والأطباء والسائقين والموظفين إلى الطلاب، يتعرض للملاحقة والانتهاكات"، مؤكدًا ضرورة وضع حدّ لهذه الممارسات، ومعتبرًا أن القائمة المشتركة قادرة على إحداث التغيير والتصدي لها.

للتفاصيل: https://t.co/sCWVXv3CBJ pic.twitter.com/H0emw6aHf0 — موقع عرب 48 (@arab48website) October 20, 2026

بدوره، شدّد أبو شحادة، على أن المجتمع العربي بمختلف فئاته، من العمال والأطباء والسائقين والموظفين إلى الطلاب، يتعرض للملاحقة والانتهاكات، مؤكدًا ضرورة وضع حدّ لهذه الممارسات، ومعتبرًا أن القائمة المشتركة قادرة على إحداث التغيير والتصدي لها.

وشهد المؤتمر حضور العشرات من الصحافيين وممثلي وسائل الإعلام، إلى جانب النشطاء.