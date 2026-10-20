يافا: إصابة خطيرة لشاب في جريمة طعن واعتقال شقيقه

أسفرت جريمة طعن ارتكبت في مدينة يافا عن إصابة شاب (24 عاما) بجراح وصفت بالخطيرة، فيما أعلنت الشرطة اعتقال شقيقه للاشتباه في ضلوعه بالجريمة.

أصيب شاب، يبلغ 24 عاما من العمر، بجراح وصفت بالخطيرة جراء تعرضه لجريمة طعن في مدينة يافا، مساء الثلاثاء، فيما أعلنت الشرطة اعتقال شقيقه بشبهة الضلوع في الجريمة.

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وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصاب، ثم جرى نقله إلى مستشفى فولفسون لاستكمال العلاج.

وقالت براميديك ومضمد من الطاقم الطبي، إنه "مع وصولنا إلى المكان رأينا شابا بوعيه عانى من إصابات اخترقت جسده، إذ قدمنا له العلاجات الأولية المنقذة للحياة ثم نقلناه بسيارة العلاج المكثف إلى المستشفى، وهو بحالة خطيرة ومستقرة".

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها اعتقلت شقيق المصاب (30 عاما) للاشتباه في ضلوعه بالجريمة، وذكرت أنه "وفقا لنتائج التحقيق ستطلب الشرطة من المحكمة تمديد اعتقاله".

وفي سياق متصل، تواصل الشرطة التقاعس عن توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب في ظل الجريمة المستفحلة وغياب الردع.