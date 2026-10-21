السجن المؤبد لمحمد أبو عبيد بتهمة قتل رافع هرشة حرقًا في ميسر

حكمت المحكمة المركزية في حيفا بالسجن المؤبد على محمد أبو عبيد، بعد إدانته بقتل رافع هرشة حرقًا داخل منزله في قرية ميسر عام 2022، وألزمته بدفع تعويض بقيمة 258 ألف شيكل لابن الضحية.

حكمت المحكمة المركزية في حيفا بالسجن المؤبد على محمد أبو عبيد، بعد إدانته بقتل رافع هرشة حرقًا داخل منزله في قرية ميسر عام 2022، بعدما أضرم النار فيه أثناء نومه. كما ألزمت المحكمة أبو عبيد بدفع تعويض بقيمة 258 ألف شيكل لابن الضحية، وهو الحد الأقصى للتعويض المقرر في هذه الحالة.

وجاء الحكم استجابة لطلب النيابة العامة، التي مثّلها المحامي يوسي غيمبل من نيابة لواء حيفا، بفرض السجن المؤبد والتعويض الأقصى، مؤكدة عدم وجود ظروف تبرر تخفيف العقوبة.

وبحسب الوقائع التي أقرتها المحكمة، خطط أبو عبيد لقتل هرشة على خلفية نزاع بينهما، وتزوّد مسبقًا بمادة قابلة للاشتعال وولاعة، قبل أن يدخل منزله ويسكب المادة على جسده بينما كان نائمًا في سريره، ثم أضرم النار فيه وفرّ من المكان.

وتمكن هرشة من الخروج من المنزل، فيما سارع أبناؤه إلى إخماد النيران. ونُقل لاحقًا لتلقي العلاج في المستشفى، حيث مكث نحو شهرين قبل أن يتوفى متأثرًا بمضاعفات الحروق التي أصيب بها.

وخلال المحاكمة، رفضت المحكمة ادعاءات الدفاع بشأن عدم وجود علاقة سببية بين أفعال أبو عبيد ووفاة هرشة، مؤكدة أن الوفاة نجمت عن مضاعفات الحروق التي تسبب بها. كما خلصت إلى أن الجريمة نُفذت بعد تخطيط مسبق واتسمت بوحشية خاصة.

ورفضت المحكمة طلب الدفاع تخفيف العقوبة، مشيرة إلى عدم ثبوت أي ظروف من شأنها تقليص مسؤولية أبو عبيد عن الجريمة، وقررت بالإجماع فرض السجن المؤبد وإلزامه بدفع التعويض البالغ 258 ألف شيكل لابن الضحية.