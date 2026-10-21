مصرع رجل من طوبا الزنغرية في حادث طرق بالجولان

حالة من الحزن والأسى تسود طوبا الزنغرية إثر وفاة أيمن عاصم الهيب في حادث طرق مأساوي بهضبة الجولان، تاركًا خلفه سيرة طيبة وعلاقات اجتماعية عُرفت بالمحبة والاحترام.

خيم الحزن على بلدة طوبا الزنغرية، عقب وفاة أيمن عاصم الهيب، في الأربعينيات من عمره، متأثرًا بجروح خطيرة أُصيب بها إثر حادث طرق وقع أمس الثلاثاء على شارع 92، بالقرب من موشاف راموت في هضبة الجولان، حيث اشتعلت النيران في سيارته أثناء قيادته.

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وأفادت المعلومات بأن طواقم الإسعاف تعاملت مع الحادث، فيما أُغلِق شارع 92 أمام حركة السير من مفترق "راموت" إلى مفترق "يهوديت"، ودعي السائقون إلى تجنّب المنطقة. ولا تزال ملابسات الحادث قيد التحقيق.

المرحوم أيمن عاصم الهيب

وعرف الراحل بأخلاقه الطيبة وحسن تعامله وعلاقاته الاجتماعية المميزة مع أبناء بلدته ومجتمعه، وكان قد عاد قبل نحو أسبوعين من رحلة استجمام خارج البلاد، قبل أن يفجع أهله بخبر وفاته في الحادث المأساوي.

إصابة امرأة بجروح خطيرة إثر تعرضها للدهس من حافلة في القدس

أُصيبت امرأة تبلغ نحو 35 عاما بجروح خطيرة، صباح الأربعاء، إثر تعرضها للدهس من حافلة في جادة حاييم بار ليف بمدينة القدس.

وقدمت طواقم الإسعاف التابعة لاتحاد الإنقاذ الإسعافات الأولية للمصابة في مكان الحادث، قبل نقلها إلى مستشفى هداسا جبل المشارف، لاستكمال العلاج.

وأفادت الطواقم الطبية بأن المرأة تعاني من إصابات متعددة في أنحاء جسدها، مشيرة إلى أن حالتها وُصفت بالخطيرة.