مصرع عامل إثر سقوطه من علو في ورشة بناء ببيت جن

لقي عامل يبلغ نحو 50 عامًا مصرعه، اليوم، إثر سقوطه من علو أثناء عمله في ورشة بناء ببلدة بيت جن، رغم محاولات إنعاشه، بحسب ما أفادت "نجمة داود الحمراء".

لقي عامل يبلغ نحو 50 عامًا مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر سقوطه من علو أثناء عمله في ورشة بناء ببلدة بيت جن في منطقة الجليل، شمالي البلاد.

وأفادت "نجمة داود الحمراء"، في بيان، بأن طواقمها تلقت بلاغًا عند الساعة 12:03 ظهرًا، حول سقوط عامل من علو في موقع بناء بالبلدة.

وأضافت أن الطواقم الطبية أجرت عمليات إنعاش متقدمة للعامل، الذي عُثر عليه فاقدًا للوعي ومن دون نبض أو تنفس، ويعاني من إصابات بالغة في أنحاء متفرقة من جسده، قبل أن يُعلن عن وفاته في المكان.

وقال المسعف، شمعون إلباز، إن الطواقم وصلت إلى العامل في موقع البناء، حيث كان ملقى على الأرض من دون علامات حياة، مشيرًا إلى أنها باشرت بإجراء عمليات إنعاش متقدمة، لكنها اضطرت في نهايتها إلى إقرار وفاته في المكان.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث، فيما جرى إبلاغ ممثلي وزارة الاقتصاد، المسؤولة عن الصناعة والتجارة والتشغيل، وفقًا للإجراءات المتبعة.

وبحسب معطيات جمعية "عنوان العامل"، فإن 59 عاملا لقوا مصارعهم وأصيب 528 آخرون بجروح متفاوتة منذ مطلع العام.