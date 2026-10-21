استحقاق البجروت: بلدات عربية تتصدر ونتائج تفوق المعدل العام

سجل المجتمع العربي ارتفاعًا لافتًا في نسب استحقاق شهادة البجروت، متجاوزًا المعدل العام في إسرائيل، فيما تصدرت بلدات عربية قائمة السلطات المحلية الأعلى استحقاقًا، وبرزت مدارس عربية في مؤشرات التفوق والمسارات العلمية، وسط استمرار الفجوات الاجتماعية والاقتصادية.

تصدرت بلدات عربية قائمة السلطات المحلية الأعلى في استحقاق شهادة البجروت لعام 2025، وسجل المجتمع العربي تقدمًا ملحوظًا تجاوز به المعدل العام في إسرائيل، فيما احتلت مدارس عربية مواقع متقدمة في البجروت بامتياز والمسارات العلمية، وفق بيانات "الصورة التعليمية" التي نشرتها وزارة التعليم الإسرائيلية، الأربعاء.

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وسجلت الجش في الجليل الأعلى وحرفيش وساجور نسبة استحقاق بلغت 100%، تلتها معليا بنسبة 99.1%، ويانوح–جت بنسبة 99%، وكوكب أبو الهيجاء بنسبة 98%. وفي الجولان السوري المحتل، بلغت النسبة 100% في بقعاثا و99.1% في مسعدة، فيما ضمت قائمة السلطات العشر الأعلى استحقاقًا أيضًا مستوطنة "ألكانا" والمجلس الإقليمي "تمار"، بنسبة 100% لكل منهما.

وارتفع معدل الاستحقاق في المجتمع العربي من 78.3% إلى 83.9% خلال عام، متجاوزًا المعدل العام في إسرائيل البالغ 77.9%. وفي المجتمع العربي البدوي ارتفعت النسبة من 71.1% إلى 73.7%، مقابل 58.1% عام 2020.

خمس مدارس عربية ضمن المراكز الستة الأولى

وعلى مستوى البجروت بامتياز، جاءت خمس مدارس عربية بين المراكز الستة الأولى: "البشائر" في سخنين ثانية بنسبة 82.4% بين 125 طالبًا، والمدرسة الدرزية للعلوم والقيادة في يركا ثالثة بنسبة 80.6% بين 62 طالبًا، تلتها المدرسة الأرثوذكسية العربية في حيفا بنسبة 70.1% بين 154 طالبًا.

وجاءت ثانوية "المعالي" في كفر كنا خامسة بنسبة 69.5% بين 118 طالبًا، ثم "الأهلية" في أم الفحم بنسبة 69% بين 203 طلاب. وتصدرت الترتيب العام ثانوية في مستوطنة "كتسرين" بالجولان السوري المحتل بنسبة 97.4% بين 38 طالبًا.

وتصدرت مدرسة يركا قائمة الاستحقاق في الرياضيات بمستوى خمس وحدات بنسبة 98.4%، وحلت ثالثة في "بجروت تك" بنسبة 79%، مقابل 59.2% لمدرسة "البشائر". ويشترط المسار خمس وحدات في الرياضيات والإنجليزية، وخمسًا في الفيزياء أو علوم الحاسوب.

وبلغ عدد المدارس التي حققت استحقاقًا كاملًا 88 مدرسة، بينها 20 في التعليم العربي، و42 في التعليم الديني الرسمي اليهودي، و14 في التعليم الحريدي و12 في التعليم الرسمي اليهودي.

ارتفاع الاستحقاق العام وتسهيلات خلال الحرب

وعلى مستوى إسرائيل، ارتفع الاستحقاق من 76.6% إلى 77.9% خلال عام، مقابل 73.4% عام 2020، ليبلغ عدد المستحقين نحو 101 ألف طالب. وارتفع استحقاق البجروت بامتياز من 13.1% إلى 14.4%، ليبلغ 18,743 طالبًا، بينما سجل التعليم الحريدي 27.6%.

وارتفع الاستحقاق لخمس وحدات في الرياضيات من 16% إلى 17.1%، وفي الإنجليزية من 46.8% إلى 48.7%، وفي "بجروت تك" من 10.8% إلى 11.6%. وبلغت النسبة بين البنين 78.4% مقابل 77.4% بين البنات، بعدما كانت البنات متقدمات بفارق 3.4 نقاط عام 2020.

وجاء ارتفاع نسب الاستحقاق في ظل تسهيلات وتعديلات على الامتحانات أُقرت خلال سنوات الحرب، عقب مطالبات قادها ممثلو الطلاب والأهالي والسلطات المحلية ومديرو المدارس، وركزت خصوصًا على طلاب المناطق المحيطة بقطاع غزة وشمالي البلاد. وشملت التسهيلات إجراء بعض امتحانات الفيزياء والأحياء، بما فيها الامتحانات المخبرية، بصيغة داخلية.

الفجوات التعليمية والتمويلية

وتقلصت فجوة الاستحقاق بين الشرائح الاقتصادية الأقوى والأضعف من 17.5 نقطة مئوية عام 2020 إلى 12 نقطة، وتراجع التسرب من 0.9% إلى 0.8%، رغم تسجيل 6,272 حالة، فيما ارتفعت نسبة المواظبة من 81% إلى 83.5%.

وفي الابتدائيات العربية، انخفض متوسط عدد الطلاب في الصف من 27.2 عام 2015 إلى 25.9 عام 2025، مقابل 26.9 في التعليم اليهودي. ومع ذلك، تتجاوز كثافة الصفوف في إسرائيل متوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنحو 32%.

وبلغ متوسط تكلفة الطالب الابتدائي 24,263 شيكلًا في التعليم العربي مقابل 24,250 في التعليم اليهودي، وفق المعيطات الرسمية، وفي المرحلة الإعدادية، ارتفع متوسط الإنفاق على الطالب في المجتمع العربي بنسبة 38% خلال السنوات الخمس الأخيرة، مقابل 22% في المجتمع اليهودي.

غير أن هذا التحسن يتضاءل أثره عند احتساب الميزانيات التي تخصصها السلطات المحلية للتعليم، إذ يبلغ الإنفاق التعليمي في البلدات اليهودية أضعاف نظيره في البلدات العربية الضعيفة اقتصاديًا، ما يسهم في استمرار الفجوات التعليمية، بل واتساعها أحيانًا.