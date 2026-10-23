إصابتان بإطلاق نار في الرملة ورهط إحداهما خطيرة

أصيب رجل بجروح خطيرة جراء إطلاق نار في حي الجواريش بالرملة، صباح اليوم الجمعة، فيما أصيب رجل آخر بجروح متوسطة في حادثة إطلاق نار منفصلة بمدينة رهط في النقب.

أصيب رجل في الثلاثينيات من عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه لإطلاق نار في حي الجواريش بمدينة الرملة، صباح اليوم الجمعة، فيما أصيب رجل آخر في الأربعينيات من عمره بجروح متوسطة إثر تعرضه لإطلاق نار في مدينة رهط بمنطقة النقب.

وأفادت الشرطة الإسرائيلية، في بيان، بأنها فتحت تحقيقا في حادثة إطلاق النار التي وقعت في حي الجواريش، مشيرة إلى أن خلفيتها تعود إلى نزاع دموي مستمر.

وأضافت أن قوات كبيرة من الشرطة وصلت إلى المكان، وشرعت في عمليات تمشيط بحثا عن مشتبه به، إلى جانب جمع الأدلة وعزل موقع إطلاق النار.

وفي رهط، أفادت خدمة الإسعاف الإسرائيلية "نجمة داود الحمراء" بأنها تلقت بلاغا عند الساعة 6:22 صباحا عن إصابة رجل، وقدّم طاقم الإسعاف العلاج الأولي له قبل نقله إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، وهو يعاني من جروح نافذة وُصفت حالته بأنها متوسطة.