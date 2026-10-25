إنعاش عامل انهار في موقع بناء وسط البلاد ونقله إلى المستشفى بحالة خطيرة

أُجريت عمليات إنعاش متقدمة لعامل يبلغ من العمر 42 عامًا، إثر انهياره وفقدانه الوعي أثناء عمله في موقع بناء بمدينة بني براك، قبل نقله إلى مستشفى "شيبا - تل هشومير"، حيث وُصفت حالته بالخطيرة، وفق ما أفاد اتحاد الإنقاذ.

أُصيب عامل يبلغ من العمر 42 عامًا، اليوم الأحد، بحالة خطيرة إثر فقدانه الوعي أثناء عمله في موقع بناء في شارع "عزرا" بمدينة بني براك شرق تل أبيب، وسط البلاد، حيث أجرت طواقم الإسعاف التابعة لاتحاد الإنقاذ عمليات إنعاش متقدمة له.

وبحسب بيان صادر عن دائرة الإعلام التابعة لاتحاد الإنقاذ - لواء المركز، فقد تلقى المسعفون بلاغًا عن انهيار العامل في موقع البناء، وسارعوا إلى تقديم الإسعافات الأولية وإجراء عمليات إنعاش، شملت استخدام جهاز مزيل الرجفان القلبي.

وقال مسعفا اتحاد الإنقاذ، يهودا زيسو وإلياهو تسرفاتي، إنهما وصلا إلى المكان بعد تلقي البلاغ عن انهيار العامل، وأوضحا أنهما أجريا له عمليات إنعاش متقدمة، إلى أن عاد قلبه إلى النبض.

وأضاف المسعفان أن العامل نُقل بعد استقرار نبضه إلى مستشفى "شيبا - تل هشومير"، حيث وُصفت حالته بالخطيرة.