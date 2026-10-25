مصرع 3 أشخاص بحادثي طرق قرب رام الله وبيسان

حصدت حوادث الطرق ثلاثة أرواح في حادثين منفصلين قرب رام الله وبيسان، فيما أُصيب خمسة أشخاص آخرين بجروح متفاوتة، لترتفع حصيلة قتلى حوادث الطرق منذ بداية العام إلى 360 شخصا.

ارتفاع قتلى الحوادث إلى 360 منذ بداية العام (الإسعاف)

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب خمسة آخرون، في حادثي طرق منفصلين وقعا في رام الله وبيسان، مساء السبت وفجر الأحد، فيما تشير بيانات السلطة الوطنية للطرق إلى مقتل 360 شخصا في حوادث طرق منذ بداية العام.

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ولقي شاب يبلغ من العمر 35 عامًا مصرعه، فجر الأحد، إثر اصطدام شاحنة بسيارتين على شارع 465 قرب قرية عابود غرب رام الله، فيما أصيب شخصان آخران بجروح متفاوتة.

وأقرت الطواقم الطبية وفاة الشاب في المكان، وقدمت الإسعافات الأولية للمصابين، أحدهما في حالة متوسطة والآخر في حالة طفيفة، قبل نقلهما لتلقي العلاج. وأدى الحادث إلى إغلاق الشارع في كلا الاتجاهين بين مفترق "عوفاريم" وقرية عابود.

وفي حادث منفصل، لقي رجل وامرأة، يبلغان نحو 30 عاما، مصرعهما مساء السبت، إثر تصادم مركبتين خصوصيتين على شارع 6678، بالقرب من كيبوتس سديه إلياهو في منطقة بيسان.

وأفادت طواقم الإسعاف بأن الضحيتين كانا داخل مركبة انقلبت على سقفها، وقد عانيا من إصابات بالغة الخطورة، أُعلن على إثرها عن وفاتهما في المكان.

وأضافت الطواقم أنها قدمت العلاج لثلاثة مصابين آخرين، بينهم شابة تبلغ نحو 25 عاما وصفت حالتها بالمتوسطة، فيما وصفت إصابات الآخرين بالطفيفة، قبل نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

من جانبها، وصلت قوات الشرطة ومحققو حوادث الطرق إلى موقع الحادث في منطقة بيسان، وعملوا على تنظيم حركة السير، فيما شرعوا بالتحقيق في ملابساته.

تخليص امرأة من سيارة سقطت بين مبان في كريات طبعون

تمكنت طواقم الإنقاذ، فجر الأحد، من تخليص امرأة تبلغ من العمر 45 عامًا، علقت داخل سيارة انحرفت عن الطريق وسقطت بين مبان في كريات طبعون، قبل أن تستقر على سياج مع وجود خطر سقوطها باتجاه منزل سكني.

وعملت الطواقم على تثبيت السيارة وتأمينها لمنع سقوطها، قبل إخراج المرأة ونقلها لتلقي العلاج بواسطة طواقم الإسعاف.