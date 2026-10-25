مقتل شاب في يافة الناصرة

قُتل شاب إثر تعرّضه لجريمة إطلاق نار في يافة الناصرة، ظهر اليوم الأحد، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة، التي قالت إن خلفيتها جنائية.

من مكان جريمة القتل في يافة الناصرة، اليوم (تصوير: "نجمة داود الحمراء")

قُتل شاب يبلغ نحو 25 عامًا، ظهر اليوم الأحد، إثر تعرّضه لجريمة إطلاق نار في بلدة يافة الناصرة.

وأفادت مصادر محلية بأن ضحية جريمة إطلاق النار في يافة الناصرة هو يوسف مصاروة.

وذكرت "نجمة داود الحمراء" بأن طواقمها تلقت بلاغًا عند الساعة 12:16 ظهرًا، حول إصابة رجل في جريمة عنف في البلدة، حيث وصلت الطواقم الطبية إلى المكان وعثرت على الشاب فاقدًا للوعي، من دون نبض أو تنفّس، ويعاني من إصابات نافذة في جسده.

وأضافت الطواقم أنها أجرت الفحوصات الطبية اللازمة، إلا أنها اضطرت إلى إقرار وفاته في المكان.

وقال المسعف، علاء الدين بشير، إن المصاب كان فاقدًا للوعي ولا تظهر عليه أي علامات للحياة، مشيرًا إلى أن الطواقم حاولت التعامل مع حالته، لكنها لم تتمكن من إنقاذه.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان، إنها فتحت تحقيقًا في ملابسات جريمة إطلاق النار، مشيرة إلى أن الطواقم الطبية أقرت وفاة الرجل متأثرًا بإصابته.

وأضافت أن قوات الشرطة وصلت إلى مكان الحادث وشرعت في عمليات تمشيط بحثًا عن مشتبهين بالضلوع في إطلاق النار.

وأشارت الشرطة إلى أن خلفية الحادث جنائية، فيما لا تزال ملابساته قيد التحقيق.

169 قتيلا وقتيلة في المجتمع خلال العام الجاري

وبهذه الجريمة، ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي، منذ بدء العام الجاري إلى 169 قتيلا وقتيلة، في حصيلة تعكس استمرار استفحال أزمة الجريمة والعنف التي تشهدها البلدات العربية.

يأتي ذلك وسط انتقادات متواصلة للشرطة والحكومة الإسرائيلية على خلفية الإخفاق في الحد من انتشار السلاح، ومكافحة الجريمة المنظمة، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم القتل.

وتتواصل جرائم العنف وإطلاق النار في البلدات العربية، من النقب جنوبًا إلى المثلث والجليل شمالًا، الأمر الذي يعمّق حالة انعدام الأمن ويثير مخاوف متزايدة بين المواطنين، في ظل غياب مؤشرات ملموسة على انحسار الظاهرة.