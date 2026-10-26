مقتل رجلين إثر تعرضهما لإطلاق نار في تل أبيب

قُتل رجلان في نحو الستين من عمريهما، صباح اليوم، إذ عُثر عليهما مصابين بجروح نافذة وملقيين في أحد شوارع تل أبيب. وأعلنت طواقم الإسعاف وفاتهما في المكان، فيما لا تزال ملابسات الحادثة غير واضحة.

أُعلن، صباح اليوم الإثنين، عن وفاة رجلين في نحو الستين من عمريهما، عُثر عليهما مصابين بجروح نافذة وفاقدَي الوعي في شارع "موشيه ديان" بمدينة تل أبيب.

وأفادت "نجمة داود الحمراء" بأن طواقم الإسعاف وصلت إلى المكان بعد تلقي بلاغ عند الساعة 9:32 صباحًا، وأجرت الفحوصات الطبية للرجلين، لكنها أقرت وفاتهما في المكان، بعدما تبيّن أنهما بلا نبض أو تنفّس.

وقال أحد المسعفين إن الطواقم عثرت على الرجلين ملقيين في الشارع، وهما فاقدا الوعي ويعانيان إصابات نافذة في جسديهما.

وأعلنت الشرطة أنها باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة، بمشاركة خبراء الأدلة الجنائية.