اعتقال أربعة مشتبهين في قضية تفجير عبوة ناسفة عند مفترق مصمص وإصابة 3 أشخاص

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، فك ملابسات انفجار عبوة ناسفة أُلحقت بسيارة عند مفترق مصمص في أيار/ مايو الماضي، وأسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص. واعتُقل أربعة مشتبهين بالضلوع في القضية، ومن المقرر تقديم تصريح ادعاء ضدهم تمهيدًا لتقديم لائحة اتهام.

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، فك ملابسات قضية محاولة قتل خطيرة وقعت عند مفترق قرية مصمص في منطقة وادي عارة، في أيار/ مايو الماضي، إثر انفجار عبوة ناسفة أُلحقت بسيارة، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح تراوحت بين متوسطة وطفيفة.

وقالت الشرطة إن "الوحدة المركزية في لواء الساحل أجرت تحقيقًا معقدًا استمر عدة أشهر، بهدف جمع الأدلة وكشف ملابسات الانفجار وتحديد هوية المتورطين في زرع العبوة وتفعيلها".

وأضافت أنه "في 28 أيلول/ سبتمبر الماضي، اعتُقل أربعة مشتبهين بالضلوع في الحادث، ونُقلوا للتحقيق في الوحدة المركزية، فيما جرى تمديد اعتقالهم تباعًا بقرار من المحكمة".

وأعلنت الشرطة استكمال التحقيق وتشكيل قاعدة أدلة ضد المشتبهين الأربعة، ومن المتوقع تقديم تصريح ادعاء ضدهم اليوم، تمهيدًا لتقديم لائحة اتهام في الأيام المقبلة.

ووقع الانفجار في 25 أيار/ مايو 2026، عندما انفجرت عبوة ناسفة أُلحقت بسيارة عند مفترق مصمص، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح طفيفة إلى متوسطة.