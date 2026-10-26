رهط: العثور على رجل مقيّد بسلاسل إلى أرضية منزل واعتقال شقيقه

عثرت الشرطة على رجل مقيّد بسلاسل حديدية إلى أرضية منزل في رهط بالنقب، وحرّرته خلال عملية تفتيش نُفّذت بحثًا عن أسلحة. واعتقلت الشرطة شقيقه للاشتباه بضلوعه في الحادثة، وسط شبهات بأن تقييده جاء على خلفية تعاطيه المخدرات، وفقًا للشرطة.

عثرت الشرطة على رجل مقيّد بسلاسل حديدية إلى أرضية منزل في مدينة رهط بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، وحرّرته فيما اعتقلت شقيقه للاشتباه بضلوعه في الحادثة.

وبحسب بيان صادر عن الشرطة، فإن "القوات نفّذت خلال نهاية الأسبوع عمليات تفتيش في رهط بحثًا عن أسلحة ووسائل قتالية. وخلال عمليات التمشيط في أحد المنازل، عثرت على الرجل وقد قُيّدت إحدى ساقيه بسلاسل موصولة بأرضية المنزل".

وأضاف البيان أن "القوات عملت على تحرير الرجل وإخراجه من المكان"، مشيرًا إلى أن "الشبهات الأولية تفيد بأنه قُيّد على يد أفراد من عائلته على خلفية تعاطيه المخدرات".

وخلال العملية، اعتقلت الشرطة شقيق الرجل، وهو من سكان رهط، ونقلته إلى محطة الشرطة في المدينة لمواصلة التحقيق معه.

وختمت الشرطة بالقول إن "القوات عملت بسرعة لتحرير الرجل واعتقلت مشتبهًا به في الضلوع بالحادثة، وستواصل التعامل مع حوادث العنف والمسّ بحرية الأفراد وأمنهم، والعمل على تقديم المتورطين إلى القضاء".

ولم يورد البيان تفاصيل إضافية بشأن الحالة الصحية للرجل أو نتائج التحقيق حتى الآن.