جمعية حقوق المواطن تطالب بتدخل فوري لوقف عرقلة التصويت في بلدات عربية واشتباه بكونها متعمّدة

طالبت جمعية حقوق المواطن رئيس لجنة الانتخابات المركزية بإرسال مراقبين فورا لبلدات عربية، إثر تأخيرات قد تكون متعمّدة وازدحامات شديدة تُعرقِل التصويت. وحذّرت من حرمان مواطنين من حقهم الانتخابي، مشيرة لتواجد شرطي مكثف يُعطل دخول ناخبين.

طالبت جمعية حقوق المواطن، في توجه عاجل بعثت به قبل قليل إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نوعام سولبرغ، بإرسال مراقبين فورا إلى مراكز الاقتراع في البلدات العربية، بعد ورود شكاوى عن تأخيرات غير مبررة في عملية التصويت وطوابير طويلة أمام عدد كبير من مراكز الاقتراع.

وذكرت الجمعية أن إجراءات التصويت تسير ببطء شديد من دون أي تفسير، ما يجبر الناخبين على الانتظار لفترات طويلة للإدلاء بأصواتهم.

وأعربت عن خشيتها من أن تكون هذه التأخيرات متعمّدة، مما قد يحول دون تمكّن مواطنين عرب من ممارسة حقهم في التصويت في انتخابات اليوم.

ووردت الشكاوى من بلدات عديدة، بينها رهط، وتل السبع، واللقية، وشقيب السلام، وأبو تلول، وأم بطين، وإكسال، وجلجولية، وكفر قرع، وجسر الزرقاء، وكفر مندا، وعرعرة، وطمرة، وكفر كنا، والطيرة، ودبورية.

وفي مدرسة شقيب السلام الثانوية الشاملة، أفادت تقارير بوجود أعداد كبيرة من عناصر الشرطة عند المدخل، يمنعون الناخبين من الدخول بحجة تنظيم الازدحام، رغم وجود عدد قليل من الناخبين داخل المدرسة.

وبحسب المعلومات التي وصلت إلى الجمعية، ينتظر نحو 200 ناخب خارج المدرسة منذ وقت طويل، فيما تواصل الشرطة منعهم من الدخول.

وطالبت الجمعية رئيس لجنة الانتخابات المركزية باستخدام صلاحياته بموجب المادة 70أ من قانون انتخابات الكنيست، وإرسال مراقبين على وجه السرعة للتحقق مما إذا كانت التأخيرات متعمّدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سير عملية التصويت دون عوائق.

وحذّرت الجمعية من أن استمرار هذه التأخيرات دون تدخل فوري قد يحرم أعدادًا كبيرة من المواطنين العرب من الإدلاء بأصواتهم.