إصابة حرجة بجريمة إطلاق نار في عرابة

ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي إلى 170 قتيلا وقتيلة منذ مطلع العام الجاري، في ظل تواصل حوادث إطلاق النار والعنف، واتساع دائرة القلق على الأمن الشخصي، وسط مطالبات متجددة باتخاذ خطوات جدية للحد من الجريمة ومحاسبة المتورطين.

أُصيب رجل يبلغ نحو 50 عاما، صباح الأربعاء، بجروح حرجة جراء جريمة إطلاق نار في مدينة عرابة بمنطقة الجليل، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وسط محاولات لإنعاشه.

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وأفادت طواقم نجمة داود الحمراء بأن مركز الطوارئ تلقّى بلاغًا عند الساعة 05:49، لتتوجه الطواقم الطبية إلى المكان وتجد المصاب فاقدًا للوعي، من دون نبض أو تنفّس. وقدّمت له الإسعافات الأولية وعمليات الإنعاش، قبل نقله إلى مستشفى بوريا في طبريا.

من جانبها، أعلنت الشرطة فتح تحقيق في ملابسات الجريمة وخلفيتها، مشيرةً إلى أن التحقيقات لا تزال جارية. دون أن تعلن عن تنفيذ أي اعتقالات.

170 قتيلا وقتيلة في المجتمع خلال العام الجاري

والثلاثاء، قتل الشاب علاء جبالي (منسي) وأُصيب آخر بجراح، بجريمة إطلاق نار ارتُكبت في مدينة الطيبة.

ووصلت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي، منذ بدء العام الجاري إلى 170 قتيلا وقتيلة، في حصيلة تعكس استمرار استفحال أزمة الجريمة والعنف التي تشهدها البلدات العربية.

يأتي ذلك وسط انتقادات متواصلة للشرطة والحكومة الإسرائيلية على خلفية الإخفاق في الحد من انتشار السلاح، ومكافحة الجريمة المنظمة، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم القتل.

وتتواصل جرائم العنف وإطلاق النار في البلدات العربية، من النقب جنوبًا إلى المثلث والجليل شمالًا، الأمر الذي يعمّق حالة انعدام الأمن ويثير مخاوف متزايدة بين المواطنين، في ظل غياب مؤشرات ملموسة على انحسار الظاهرة.