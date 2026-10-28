كفر قرع: مصاب بجراح خطيرة جرّاء دهسه بعد شجار

إصابة شخص بجراح خطيرة، جرّاح دهسه خلال شجار في كفر قرع، مساء الأربعاء، في ظل استفحال الجرائم في البلدات العربية.

أُصيب شخص بجراح خطيرة، جرّاح دهسه بعد شجار في كفر قرع، مساء الأربعاء.

وأعلنت الشرطة في بيان، أنها "فتحت تحقيقا في ملابسات دهس وقع قبل قليل في كفر قرع، أسفر عن إصابة رجل في الأربعينات من عمره بجروح خطيرة".

وذكرت الشرطة أن "المعطيات تشير إلى أن خلفية الحادث جنائية".

وأفادت مصادر محلية، بأن شجارا اندلع في المكان، قل الدهس.

ووصلت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي، منذ بدء العام الجاري إلى 171 قتيلا وقتيلة، في حصيلة تعكس استمرار استفحال أزمة الجريمة والعنف التي تشهدها البلدات العربية.

يأتي ذلك وسط انتقادات متواصلة للشرطة والحكومة الإسرائيلية على خلفية الإخفاق في الحد من انتشار السلاح، ومكافحة الجريمة المنظمة، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم القتل.