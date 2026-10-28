أظهرت نتائج التصويت في البلدات العربية لانتخابات الكنيست تقدّم القائمة المشتركة في غالبية البلدات الواردة في المعطيات، مقابل تقدّم القائمة العربية الموحدة في عدد من البلدات، أبرزها رهط وتل السبع. وسجّلت الناصرة وأم الفحم والطيبة وسخنين أعدادًا مرتفعة من الأصوات للقائمة المشتركة، فيما تفاوتت النتائج بين البلدات، عاكسةً اختلاف أنماط التصويت لدى الناخبين العرب.
الناصرة
القائمة المشتركة: 32,145 صوتًا
القائمة العربية الموحدة: 9,184 صوتًا
أم الفحم
نسبة التصويت: 80.22%
القائمة المشتركة: 30,218 صوتًا
القائمة العربية الموحدة: 2,548 صوتًا
شفاعمرو
القائمة المشتركة: 14,838 صوتًا (60.6%)
القائمة العربية الموحدة: 5,217 صوتًا (21.3%)
الأحزاب الأخرى: 4,442 صوتًا (18.1%)
كفر كنا
القائمة المشتركة: 10,202 صوت
القائمة العربية الموحدة: 3,333 صوتًا
طمرة
القائمة المشتركة: 13,777 صوتًا
القائمة العربية الموحدة: 7,966 صوتًا
كفر قرع
القائمة المشتركة: 6,801 صوت
القائمة العربية الموحدة: 5,296 صوتًا
عرابة
القائمة المشتركة: 11,478 صوتًا
القائمة العربية الموحدة: 4,575 صوتًا
دير حنا
القائمة المشتركة: 4,545 صوتًا
القائمة العربية الموحدة: 2,229 صوتًا
سخنين
القائمة المشتركة: 14,217 صوتًا
القائمة العربية الموحدة: 7,135 صوتًا
البعينة نجيدات
القائمة العربية الموحدة: 3,188 صوتًا
القائمة المشتركة: 2,798 صوتًا
دير الأسد
القائمة المشتركة: 4,545 صوتًا
القائمة العربية الموحدة: 3,544 صوتًا
كابول
القائمة المشتركة: 5,258 صوتًا
القائمة العربية الموحدة: 2,800 صوت
نحف
القائمة المشتركة: 5,100 صوت
القائمة العربية الموحدة: 3,000 صوت
إكسال
القائمة المشتركة: 8,129 صوتًا
القائمة العربية الموحدة: 953 صوتًا
مجد الكروم
القائمة المشتركة: 8,897 صوتًا
القائمة العربية الموحدة: 1,215 صوتًا
قلنسوة
القائمة المشتركة: 10,241 صوتًا
القائمة العربية الموحدة: 2,817 صوتًا
رهط
القائمة العربية الموحدة: 30,471 صوتًا
القائمة المشتركة: 4,715 صوتًا
طوبا الزنغرية
القائمة العربية الموحدة: 3,113 صوتًا
القائمة المشتركة: 482 صوتًا
يركا
الليكود: 5,764 صوتًا
يشار - أيزنكوت: 5,240 صوتًا
القائمة العربية الموحدة: 1,075 صوتًا
القائمة المشتركة: 413 صوتًا
الطيبة
القائمة المشتركة: 22,608 صوتًا
القائمة العربية الموحدة: 3,531 صوتًا
كفر مندا
القائمة المشتركة: 7,261 صوتًا
القائمة العربية الموحدة: 5,423 صوتًا
عين ماهل
القائمة المشتركة: 5,657 صوتًا
القائمة العربية الموحدة: 2,949 صوتًا
حيفا
القائمة المشتركة: 15,600 صوت
القائمة العربية الموحدة: 1,800 صوت
المزرعة
القائمة المشتركة: 1,802 صوت
القائمة العربية الموحدة: 795 صوتًا
يافة الناصرة
القائمة المشتركة: 8,525 صوتًا
القائمة العربية الموحدة: 2,234 صوتًا
كفر ياسيف
القائمة المشتركة: 6,541 صوتًا
القائمة العربية الموحدة: 759 صوتًا
وادي سلامة
القائمة العربية الموحدة: 1,641 صوتًا
القائمة المشتركة: 398 صوتًا
شعب
القائمة المشتركة: 3,152 صوتًا
القائمة العربية الموحدة: 1,479 صوتًا
البعنة
القائمة المشتركة: 3,123 صوتًا
القائمة العربية الموحدة: 2,218 صوتًا
المشهد
القائمة العربية الموحدة: 2,570 صوتًا
القائمة المشتركة: 2,532 صوتًا
معاوية
القائمة المشتركة: 1,984 صوتًا
القائمة العربية الموحدة: 225 صوتًا
تل السبع
القائمة العربية الموحدة: 9,214 صوتًا
القائمة المشتركة: 933 صوتًا
الطيرة
القائمة المشتركة: 11,828 صوتًا
القائمة العربية الموحدة: 4,285 صوتًا
عبلين
القائمة المشتركة: 4,920 صوتًا
القائمة العربية الموحدة: 1,820 صوتًا
إسرائيل بيتنا – ليبرمان: 540 صوتًا
قائمة أ م ت: 408 أصوات
أحزاب يهودية أخرى: 250 صوتًا
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