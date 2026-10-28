تُظهر نتائج التصويت في البلدات العربية لانتخابات الكنيست تقدّم القائمة المشتركة في غالبية البلدات، أبرزها الناصرة وأم الفحم والطيبة وسخنين، فيما تصدّرت القائمة العربية الموحدة النتائج في رهط وتل السبع، وسط تفاوت ملحوظ في أنماط التصويت بين البلدات العربية.

أظهرت نتائج التصويت في البلدات العربية لانتخابات الكنيست تقدّم القائمة المشتركة في غالبية البلدات الواردة في المعطيات، مقابل تقدّم القائمة العربية الموحدة في عدد من البلدات، أبرزها رهط وتل السبع. وسجّلت الناصرة وأم الفحم والطيبة وسخنين أعدادًا مرتفعة من الأصوات للقائمة المشتركة، فيما تفاوتت النتائج بين البلدات، عاكسةً اختلاف أنماط التصويت لدى الناخبين العرب.

الناصرة

القائمة المشتركة: 32,145 صوتًا

القائمة العربية الموحدة: 9,184 صوتًا

أم الفحم

نسبة التصويت: 80.22%

القائمة المشتركة: 30,218 صوتًا

القائمة العربية الموحدة: 2,548 صوتًا

شفاعمرو

القائمة المشتركة: 14,838 صوتًا (60.6%)

القائمة العربية الموحدة: 5,217 صوتًا (21.3%)

الأحزاب الأخرى: 4,442 صوتًا (18.1%)

كفر كنا

القائمة المشتركة: 10,202 صوت

القائمة العربية الموحدة: 3,333 صوتًا

طمرة

القائمة المشتركة: 13,777 صوتًا

القائمة العربية الموحدة: 7,966 صوتًا

كفر قرع

القائمة المشتركة: 6,801 صوت

القائمة العربية الموحدة: 5,296 صوتًا

عرابة

القائمة المشتركة: 11,478 صوتًا

القائمة العربية الموحدة: 4,575 صوتًا

دير حنا

القائمة المشتركة: 4,545 صوتًا

القائمة العربية الموحدة: 2,229 صوتًا

سخنين

القائمة المشتركة: 14,217 صوتًا

القائمة العربية الموحدة: 7,135 صوتًا

البعينة نجيدات

القائمة العربية الموحدة: 3,188 صوتًا

القائمة المشتركة: 2,798 صوتًا

دير الأسد

القائمة المشتركة: 4,545 صوتًا

القائمة العربية الموحدة: 3,544 صوتًا

كابول

القائمة المشتركة: 5,258 صوتًا

القائمة العربية الموحدة: 2,800 صوت

نحف

القائمة المشتركة: 5,100 صوت

القائمة العربية الموحدة: 3,000 صوت

إكسال

القائمة المشتركة: 8,129 صوتًا

القائمة العربية الموحدة: 953 صوتًا

مجد الكروم

القائمة المشتركة: 8,897 صوتًا

القائمة العربية الموحدة: 1,215 صوتًا

قلنسوة

القائمة المشتركة: 10,241 صوتًا

القائمة العربية الموحدة: 2,817 صوتًا

رهط

القائمة العربية الموحدة: 30,471 صوتًا

القائمة المشتركة: 4,715 صوتًا

طوبا الزنغرية

القائمة العربية الموحدة: 3,113 صوتًا

القائمة المشتركة: 482 صوتًا

يركا

الليكود: 5,764 صوتًا

يشار - أيزنكوت: 5,240 صوتًا

القائمة العربية الموحدة: 1,075 صوتًا

القائمة المشتركة: 413 صوتًا

الطيبة

القائمة المشتركة: 22,608 صوتًا

القائمة العربية الموحدة: 3,531 صوتًا

كفر مندا

القائمة المشتركة: 7,261 صوتًا

القائمة العربية الموحدة: 5,423 صوتًا

عين ماهل

القائمة المشتركة: 5,657 صوتًا

القائمة العربية الموحدة: 2,949 صوتًا

حيفا

القائمة المشتركة: 15,600 صوت

القائمة العربية الموحدة: 1,800 صوت

المزرعة

القائمة المشتركة: 1,802 صوت

القائمة العربية الموحدة: 795 صوتًا

يافة الناصرة

القائمة المشتركة: 8,525 صوتًا

القائمة العربية الموحدة: 2,234 صوتًا

كفر ياسيف

القائمة المشتركة: 6,541 صوتًا

القائمة العربية الموحدة: 759 صوتًا

وادي سلامة

القائمة العربية الموحدة: 1,641 صوتًا

القائمة المشتركة: 398 صوتًا

شعب

القائمة المشتركة: 3,152 صوتًا

القائمة العربية الموحدة: 1,479 صوتًا

البعنة

القائمة المشتركة: 3,123 صوتًا

القائمة العربية الموحدة: 2,218 صوتًا

المشهد

القائمة العربية الموحدة: 2,570 صوتًا

القائمة المشتركة: 2,532 صوتًا

معاوية

القائمة المشتركة: 1,984 صوتًا

القائمة العربية الموحدة: 225 صوتًا

تل السبع

القائمة العربية الموحدة: 9,214 صوتًا

القائمة المشتركة: 933 صوتًا

الطيرة

القائمة المشتركة: 11,828 صوتًا

القائمة العربية الموحدة: 4,285 صوتًا

عبلين

القائمة المشتركة: 4,920 صوتًا

القائمة العربية الموحدة: 1,820 صوتًا

إسرائيل بيتنا – ليبرمان: 540 صوتًا

قائمة أ م ت: 408 أصوات

أحزاب يهودية أخرى: 250 صوتًا

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