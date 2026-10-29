العثور على جثة امرأة فلسطينية من سكان الضفة الغربية داخل شقة في عكا

عُثر على جثة امرأة فلسطينية من سكان الضفة الغربية داخل شقة في مدينة عكا، فيما اعتقلت الشرطة مشتبهًا به من سكان نابلس، وفتحت تحقيقًا لكشف ملابسات الحادثة وخلفيتها.

من المكان في عكا، اليوم

عُثر على جثة امرأة فلسطينية من سكان الضفة الغربية، داخل شقة سكنية في شارع "ههغاناه" بمدينة عكا، بعد ظهر اليوم الخميس، فيما اعتقلت الشرطة مشتبهًا به من سكان مدينة نابلس، وفتحت تحقيقًا في ملابسات الحادثة وخلفيتها.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان صدر عنها، إن أفراد شرطة عكا، التابعة لمنطقة "آشر"، باشروا التحقيق عقب تلقي بلاغ عن العثور على جثة المرأة داخل الشقة.

وأضافت أن أفراد الشرطة، بمشاركة محققي الأدلة الجنائية، وصلوا إلى المكان وشرعوا في جمع الأدلة والبيّنات، في إطار التحقيق الرامي إلى الكشف عن ملابسات الحادثة.

وأشارت الشرطة إلى اعتقال مشتبه به من سكان نابلس على خلفية القضية، مؤكدة أن خلفية الحادثة وظروفها لا تزال قيد الفحص والتحقيق.

ولم تُنشر حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن هوية المرأة أو ظروف وفاتها، فيما يُنتظر أن تعلن الشرطة مستجدات التحقيق لاحقًا.