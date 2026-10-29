جمعية حقوق المواطن: ردّ الحكومة للعليا يكشف خللا خطيرا في قرار اقتطاع ميزانيات المجتمع العربي

أكدت جمعية حقوق المواطن أن رد الحكومة للمحكمة العليا يثبت عدم قانونية اقتطاع نحو نصف مليار شيكل من الخطة الخمسية للمجتمع العربي وتحويلها للشرطة والشاباك، مطالبةً بأمر احترازي عاجل يوقف القرار لتجنب تعميق الفجوات وفرض جهاز أمني سري.

أكدت جمعية حقوق المواطن أن ردّ الحكومة على الالتماس المقدّم إلى المحكمة العليا يكشف عن خلل خطير في قرار الحكومة اقتطاع نحو نصف مليار شيكل من ميزانيات الخطة الخمسية للمجتمع العربي، وتحويلها إلى الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك).

وقالت الجمعية في تعقيب قدّمته للمحكمة، مساء الأربعاء، أن "ردّ الدولة يعزّز ادعاءاتها بشأن عدم قانونية القرار"، وطالبت "بإصدار أمر احترازي عاجل يوقف تحويل الأموال وتنفيذ القرار إلى حين البتّ في الالتماس"، بحسب بيان أصدرته الخميس.

وأشارت الجمعية إلى أن الجهات المهنية المختصة قررت في 14 حزيران/ يونيو، بعد دراسة المعطيات والتشاور مع الوزارات المعنية، عدم المساس بميزانيات الخطة الخمسية. لكن بعد أسبوعين فقط، وبتوجيه من رئيس الحكومة، بدأت الحكومة بالدفع نحو اقتطاع الأموال، من دون تقديم معطيات جديدة تبرر تغيير الموقف.

وشددت على أن الأموال المستهدفة مخصصة لمشاريع قائمة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وليست فائضًا غير مستغل، وأن المساس بها سيعمّق الفجوات والتمييز ضد المجتمع العربي.

وفي ما يتعلق بإشراك الشاباك في مكافحة الجريمة المدنية، أكدت الجمعية أن هذه المهمة لا تندرج ضمن صلاحياته القانونية، وحذّرت من إخضاع المواطنين العرب لجهاز أمني سري، بما يكرّس نظامين منفصلين لإنفاذ القانون، أحدهما لليهود، والآخر للعرب.

وجاء طلب إصدار الأمر الاحترازي، بعدما أبلغت الحكومة، في 26 تشرين الأول/ أكتوبر، عن إحالة طلب تحويل الميزانيات إلى لجنة المالية في الكنيست للمصادقة عليه، ما يثير خشية من تنفيذ القرار قبل حسم الالتماس وإلحاق أضرار يصعب تداركها.

ويأتي هذا التحرّك ضمن الالتماس الذي قدّمته الجمعية بالشراكة مع اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، وجمعيتي "إيتاخ (معكِ)" و"مساواة".

وقالت المحاميتان هاغار شختر ونيتسان إيلاني من جمعية حقوق المواطن: "في يومها الأخير وقبل حلّ الكنيست، قررت الحكومة المنتهية ولايتها اقتطاع ميزانيات خُصصت لتحقيق المساواة، خلافا لتوصيات الجهات المهنية ومن دون مبرر مقنع.

وأكدت أنه بدلا "من معالجة الجريمة، تدفع نحو إقامة نظامين منفصلين لإنفاذ القانون، أحدهما لليهود والآخر للعرب. نأمل أن تدرك المحكمة خطورة هذه الخطوة وأن تصدر أمرًا احترازيًا يوقف تنفيذها".